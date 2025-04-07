Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 7 апреля

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, Норвегия выделила средства на снаряды для ВСУ и другие новости

Артснаряды (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

1. Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 50% на товары из Китая. Соединенные Штаты Америки введут дополнительные пошлины в размере 50% для Китая с 9 апреля, если Пекин не отменит тарифы в 34% на американские товары. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

2. Норвегия выделила более $450 млн на артснаряды для Украины. Норвегия приняла решение предоставить 5 млрд норвежских крон, что эквивалентно около $453 млн, на артиллерийские снаряды для Украины. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

3. Украина срочно созывает заседание Совбеза ООН и Постоянного совета ОБСЕ через Кривой Рог. Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за российского удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли девять детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

4. Международные резервы НБУ за месяц выросли более чем на $2 млрд: с чем это связано. По состоянию на 1 апреля 2025 года международные резервы Украины увеличились до $42,38 миллиарда. Рост за месяц составил более $2 миллиардов, или 5,6%, говорится на сайте НБУ.

5. Трамп: Мы хотим остановить Россию, мне не нравятся бомбардировки. Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинской войны и поддерживают диалог с Россией. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту Air Force One 6 апреля, сообщает Associated Press.

6. Кривой Рог: после последних атак РФ в больницах находятся 53 человека, 20 тяжелых. В Кривом Роге продолжается лечение пострадавших в результате серии российских атак на город, в том числе после удара баллистикой у детской площадки 4 апреля. Всего в больницах остается 53 человека. Об этом сообщил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

7. Переговоры по соглашению о полезных ископаемых начнутся на следующей неделе – Свириденко. Украина планирует начать технические переговоры с США по новому соглашению о полезных ископаемых на следующей неделе с 14 по 20 апреля. Переговоры пройдут в Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.

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