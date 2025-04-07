Сім головних новин України та світу на 21:00 7 квітня

Трамп пригрозив Китаю новими митами, Норвегія виділила кошти на снаряди для ЗСУ та інші новини

Артснаряди (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

1.Трамп пригрозив запровадити додаткові мита у 50% на товари з Китаю. Сполучені Штати Америки запровадять додаткові мита у розмірі 50% для Китаю з 9 квітня, якщо Пекін не скасує тарифи в 34% на американські товари. Про це в понеділок, 7 квітня, заявив президент США Дональд Трамп.

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2. Норвегія виділила понад $450 млн на артснаряди для України. Норвегія ухвалила рішення надати 5 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $453 млн, на артилерійські снаряди для України. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду.

3. Україна терміново скликає засідання Радбезу ООН та Постійної ради ОБСЄ через Кривий Ріг. Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через російський удар по Кривому Рогу, унаслідок якого загинули дев'ятеро дітей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

4. Міжнародні резерви НБУ за місяць зросли більше ніж на $2 млрд: з чим це пов'язано. Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України збільшились до $42,38 мільярда. Зростання за місяць становило понад $2 мільярди, або 5,6%, йдеться на сайті НБУ.

5. Трамп: Ми хочемо зупинити Росію, мені не подобаються бомбардування. Президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжують докладати зусиль для мирного врегулювання російсько-українській війні та підтримують діалог із Росією. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One 6 квітня, повідомляє Associated Press.

6. Кривий Ріг: після останніх атак РФ у лікарнях перебувають 53 людини, 20 важких. У Кривому Розі триває лікування постраждалих у наслідок серії російських атак на місто, зокрема після удару балістикою біля дитячого майданчика 4 квітня. Загалом у лікарнях залишається 53 людини. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

7. Переговори щодо угоди про корисні копалини почнуться наступного тижня – Свириденко. Україна планує розпочати технічні переговори із США щодо нової угоди про корисні копалини наступного тижня з 14 по 20 квітня. Переговори відбудуться у Вашингтоні. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на міністерку економіки Юлію Свириденко.

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