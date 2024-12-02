Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 2 декабря

Шольц приехал в Киев, оккупанты ударили дронами по Тернополю, россияне бегут из Дамаска

Последствия удара по Тернополю (Фото: ГСЧС)

1. Шольц в Киеве – будет военная помощь на 650 млн евро в декабре. Глава правительства Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, передает немецкое медиа Tagesschau.

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2. Россия атаковала Тернополь дронами, загорелась многоэтажка – есть погибший и раненые. Ночью 2 декабря российская армия атаковала Тернополь дронами. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку, есть пострадавшие и погибший, сообщил руководитель Совета обороны Тернополя Сергей Надал.

3. ГУР: Россияне бегут из Дамаска и оставили несколько баз в Сирии. Россияне стали убегать из столицы Сирии Дамаска, ситуация для них в этой стране ухудшается, сообщило Главное управление разведки.

4. Денежная выплата и отсрочка потом – что власть планирует для людей непризывного возраста, желающих в ВСУ. Министерство обороны Украины разрабатывает мотивационный пакет для граждан в возрасте 18-25 лет, желающих присоединиться к рядам войска. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе ВСУ.

5. Бизнес ухудшил оценку своих перспектив из-за российских атак на энергетику — индекс НБУ. Индекс ожиданий деловой активности опустился сразу на 2,2 пункта в ноябре до 47,2 после того, как месяцем ранее почти не достиг нейтрального уровня (49,4). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

6. Шольцу и Зеленскому показали новые беспилотники – на фото видны дроны, похожие на "шахед" и "Ланцет". Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве осмотрели новейшие образцы вооружения с системами автоматического обнаружения и поражения целей, в частности, беспилотники, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы и систему управления "роя дронов". Об этом сообщил Офис президента.

7. Зеленский: Украине не хватает сил вернуть некоторые захваченные земли военным путем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные территории следует возвращать дипломатическим путем, на военный не хватает сил. Об этом он сказал в интервью японскому информагентству Kyodo News.

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