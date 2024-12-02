Сім головних новин України та світу на 21:00 2 грудня

Шольц приїхав до Києва, окупанти вдарили дронами по Тернополю, росіяни тікають з Дамаску

Наслідки удару по Тернополю (Фото: ДСНС)

1. Шольц у Києві – буде військова допомога на 650 млн євро у грудні. Очільник уряду Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, передає німецьке медіа Tagesschau.

2. Росія атакувала Тернопіль дронами, загорілася багатоповерхівка – є загиблий та поранені. Уночі 2 грудня російська армія атакувала Тернопіль дронами. Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку, є постраждалі та загиблий, повідомив керівник Ради оборони Тернополя Сергій Надал.

3. ГУР: Росіяни тікають з Дамаску та залишили декілька баз у Сирії. Росіяни стали тікати зі столиці Сирії Дамаску, ситуація для них у цій країні погіршується, повідомило Головне управління розвідки.

4. Грошова виплата та відстрочка потім – що влада планує для людей непризовного віку, які хочуть до ЗСУ. Міністерство оборони України розробляє мотиваційний пакет для громадян віком 18-25 років, які мають бажання долучитись до лав війська. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ.

5. Бізнес погіршив оцінку своїх перспектив через російські атаки на енергетику — індекс НБУ. Індекс очікувань ділової активності опустився відразу на 2,2 пункту у листопаді до 47,2 після того, як місяцем раніше майже досяг нейтрального рівня (49,4). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

6. Шольцу та Зеленському показали нові безпілотники – на фото видно дрони, схожі на "шахед" і "Ланцет". Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки озброєння із системами автоматичного виявлення й ураження цілей, зокрема безпілотники, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему управління "рою дронів". Про це повідомив Офіс президента.

7. Зеленський: Україні не вистачає сил повернути деякі захоплені землі військовим шляхом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані території слід повертати дипломатичним шляхом, на військовий не вистачає сил. Про це він сказав у інтерв'ю японському інформагентству Kyodo News.

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