Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 21 декабря
1. Российскую Казань атаковали беспилотники, было восемь прилетов – видео. В российской Казани, столице Татарстана, заявляют об атаке беспилотников. В местных пабликах распространяются видео, как дрон попадает в несколько зданий.
2. Появились указы об увольнении и назначении новых послов, в частности, в странах Азии и Балтии. Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда послов и назначении новых. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
3. Генштаб отреагировал на публикацию The Guardian о "переводе ПВО в пехоту". В британской газете The Guardian вышел материал с утверждением, что якобы Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины приказал командованию Воздушных сил отправлять на фронт неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны. В Генштабе назвали такие заявления "некорректными".
4. МВФ одобрил шестой пересмотр программы EFF и выделил Украине транш в $1,1 млрд. 20 декабря 2024 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил шестой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF). Это позволило Украине получить немедленный доступ к финансированию в размере 834,9 млн СДР, что эквивалентно $1,1 млрд. Об этом сообщает НБУ.
5. 52-летняя украинка пострадала в результате нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Среди пострадавших в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в городе Магдебург есть гражданка Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
6. При президентстве Байдена будет еще один "Рамштайн": Умеров и глава Пентагона скоординировали шаги. Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Об этом Умеров сообщил в Facebook.
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