Шість головних новин України та світу на 22:00 21 грудня

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1. Російську Казань атакували безпілотники, було вісім прильотів – відео. У російській Казані, столиці Татарстану, заявляють про атаку безпілотників. У місцевих пабліках ширяться відео, як дрон влучає у кілька будівель.

2. З'явились укази про звільнення і призначення нових послів, зокрема в країнах Азії та Балтії. Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки послів і призначення нових. Відповідні документи опубліковано на сайті глави держави.

3. Генштаб відреагував на публікацію The Guardian про "переведення ППО в піхоту". У британській газеті The Guardian вийшов матеріал із твердженням, нібито Генеральний штаб Збройних Сил України наказав командуванню Повітряних сил відправляти на фронт непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. У Генштабі назвали такі заяви "некоректними".

4. МВФ схвалив шостий перегляд програми EFF і виділив Україні транш у $1,1 млрд. 20 грудня 2024 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила шостий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility, EFF). Це дало змогу Україні отримати негайний доступ до фінансування обсягом 834,9 млн СПЗ, що еквівалентно $1,1 млрд. Про це інформує НБУ.

5. 52-річна українка постраждала унаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі. Серед постраждалих у результаті наїзду автівки на різдвяний ярмарок у місті Магдебург є громадянка України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

6. За президентства Байдена буде ще один "Рамштайн": Умєров і глава Пентагону скоординували кроки. Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, вони обговорили подальшу військову підтримку України. Про це Умєров повідомив у Facebook.

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