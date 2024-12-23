Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 23 декабря

Германия передала ВСУ пакет помощи, Зеленский отреагировал на визит Фицо в Москву, в РФ уничтожили склад с деталями для дронов

ЗРК Patriot (Фото: Bundeswehr / Tom Twardy)

1. ПВО Patriot, танки и не только. Что Германия передала Украине в новом пакете помощи. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщили 23 декабря в Министерстве обороны Германии.

2. "Чем ему платят?" Зеленский заявил, что Фицо продался Путину. Президент Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с диктатором России Владимиром Путиным 22 декабря. Он заявил, что Фицо помогает Путину зарабатывать деньги.

3. В российской "Алабуге" уничтожен склад с деталями для "шахедов" на $16 млн – ГУР. В экономической зоне "Алабуга", расположенной в российском Татарстане, уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

4. Зеленский заявил, что количество убитых и раненых солдат КНДР превысило 3000 человек. Число убитых и раненых северокорейских военных в Курской области России превышает 3000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

5. "Информация не потеряна". Минюст начинает поднимать реестры с резервных копий. Министерство юстиции в течение этой недели начнет поднимать из резервных копий государственные реестры, поврежденные в результате российской кибератаки 19 декабря. Об этом рассказал первый замминистра Николай Кучерявенко в эфире единого телемарафона 23 декабря.

6. В Курахово, Торецке и Часовом Яре идут городские бои. Россия сменила тактику – Волошин. По состоянию на 23 декабря бои продолжаются в жилой застройке в городах Торецк, Курахово и Часов Яр в Донецкой области. Враг пытается прорываться, но пытается избежать фронтальных штурмов, рассказал в телемарафоне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

7. Укрэнерго дало команду на экстренные отключения света. НЭК "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Об этом сообщили операторы систем распределения в понедельник, около 14:30.

8. Экономика Украины замедлила рост в третьем квартале – Госстат. Реальный ВВП Украины увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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