Вісім головних новин України та світу на 21:00 23 грудня

Німеччина передала ЗСУ пакет допомоги, Зеленський відреагував на візит Фіцо до Москви, у РФ знищили склад з деталями для дронів

ЗРК Patriot (Фото: Bundeswehr / Tom Twardy)

1. ППО Patriot, танки й не тільки. Що Німеччина передала Україні у новому пакеті допомоги. Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це 23 грудня повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

2. "Чим йому платять?" Зеленський заявив, що Фіцо продався Путіну. Президент Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з диктатором Росії Володимиром Путіним 22 грудня. Він заявив, що Фіцо допомагає Путіну заробляти гроші.

3. У російській "Алабузі" знищено склад із деталями для "шахедів" на $16 млн – ГУР. В економічній зоні "Алабуга", що у російському Татарстані, знищено склад із деталями до дронів-камікадзе типу Shahed на $16 млн. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

4. Зеленський заявив, що кількість убитих і поранених солдатів КНДР перевищила 3000 осіб. Кількість убитих і поранених північнокорейських військових у Курській області Росії перевищує 3000 осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

5. "Інформація не втрачена". Мін'юст починає підіймати реєстри з резервних копій. Міністерство юстиції протягом цього тижня почне підіймати з резервних копій державні реєстри, пошкоджені внаслідок російської кібератаки 19 грудня. Про це розповів перший заступник міністра Микола Кучерявенко в ефірі єдиного телемарафону 23 грудня.

6. У Кураховому, Торецьку та Часовому Ярі йдуть міські бої. Росія змінила тактику – Волошин. Станом на 23 грудня бої тривають у житловій забудові в містах Торецьк, Курахове та Часів Яр у Донецькій області. Ворог намагається прориватися, але прагне уникнути фронтальних штурмів, розповів у телемарафоні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

7. Укренерго дало команду на екстрені відключення світла. НЕК "Укренерго" дала команду на екстрені відключення. Про це повідомили оператори систем розподілу в понеділок, близько 14:30.

8. Економіка України сповільнила зростання у третьому кварталі — Держстат. Реальний ВВП України збільшився на 2%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Читайте також головні тексти дня:

Ставка, новий банк та перемовини з МВФ. Які зміни очікують на єОселю в 2025 році

"Особливі буряти" Путіна. Як солдати КНДР воюють проти України: ексклюзивні подробиці

Як діятиме Росія в разі швидкого заморожування війни й до чого це призведе

Сексуальна ідентичність змінюється частіше, ніж ми думаємо

Маніпуляція без контексту: як The Economist знехтував правдою про деколонізацію в Україні

Міжнародний контингент чи більше зброї для ЗСУ – що є більш ефективним

Ідеальні зачіски для Різдва 2024: стильні варіанти для будь-якого випадку — фото

У чому зараз найбільше лицемірство європейських партнерів? Відповідь шукайте в Берліні