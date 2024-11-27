Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 27 ноября

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

1. Украина получила от Всемирного банка транш на $4,8 млрд. Украина в среду, 27 ноября, получила значительный финансовый транш от Всемирного банка на сумму $4,8 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов.

2. Байден просит Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для Украины. Маск раскритиковал. Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные $24 млрд в поддержку Украины. Об этом пишет Politico Pro, получивший ответ на информационный запрос.

3. Трамп назначил спецпосланника по Украине. Он – автор плана прекращения войны. Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил Кита Келлога на должность спецпосланника по урегулированию войны в Украине. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

4. Закон о повышении военного сбора заработает с 1 декабря – Шмыгаль. Кабинет министров обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить подписание законов о повышении налогов и о госбюджете на 2025 год. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона.

5. Reuters: США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

6. Умеров встретился с президентом Южной Кореи: о военной помощи не сообщается. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с делегацией во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе встречи стороны обменялись разведывательными данными о росте военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также обсудили общий ответ на угрозы безопасности, передает слова президентского офиса сеульское агентство Yonhap.

7. Царева заочно приговорили к восьми годам с конфискацией имущества на 460 млн грн. Бывший народный депутат Олег Царев получил приговор в еще одном уголовном производстве. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

8. В Курахово остаются более 600 человек, они наотрез отказались эвакуироваться – спикер ВСУ. В городе Курахово Донецкой области по состоянию на 27 ноября остаются 625 человек, детей нет. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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