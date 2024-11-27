Вісім головних новин України та світу на 21:00 27 листопада

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / EPA)

1. Україна отримала від Світового банку транш на $4,8 млрд. Україна у середу, 27 листопада, отримала значний фінансовий транш від Світового банку на суму $4,8 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів.

2. Байден просить Конгрес виділити додаткові $24 млрд для України. Маск розкритикував. Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові $24 млрд на підтримку України. Про це пише Politico Pro, яке отримало відповідь на інформаційний запит.

3. Трамп призначив спецпосланника з питань України. Він – автор плану припинення війни. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначив Кіта Келлога на посаду спецпосланника щодо врегулювання війни в Україні. Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

4. Закон про підвищення військового збору почне працювати з 1 грудня – Шмигаль. Кабінет міністрів звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання законів про підвищення податків та про держбюджет на 2025 рік. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.

5. Reuters: США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У США вважають, що Україна повинна розглянути можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного американського високопосадовця.

6. Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї: про військову допомогу не повідомляється. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрівся з делегацією на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі сторони обмінялися розвідувальними даними про зростання військової співпраці між Росією та КНДР й обговорили спільну відповідь на безпекові загрози, передає слова президентського офісу сеульська агенція Yonhap.

7. Царьова заочно засудили на вісім років з конфіскацією майна на 460 млн грн. Колишній народний депутат Олег Царьов отримав вирок у ще одному кримінальному провадженні. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

8. У Кураховому залишаються понад 600 людей, вони категорично відмовились евакуюватися – речник ЗСУ. У місті Курахове Донецької області станом на 27 листопада залишаються 625 осіб, дітей немає. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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