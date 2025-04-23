Все о 24 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 24 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 24 апреля

По новоюлианскому календарю в этот день чествуют мученика Савву Стратилата и 70 воинов, преподобного Савву Киево-Печерского, преподобного Алексея Киево-Печерского, мучеников Пасикрата и Валентина, преподобную Елизавету чудотворицу.

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Савва Стратилат – христианский мученик, живший в третьем веке и являвшийся смелым воином, военачальником римского императора Аврелия. Когда император узнал, что его воевода верит во Христа, велел истязать его и утопить в реке Тибр. 70 воинов видели его страдания святого и тоже уверовали во Христа, за что тоже погибли.

Савва Печерский был монахом Киево-Печерского монастыря. По записям имел дар исцеления и чудотворения. Свой монашеский подвиг нес в Ближних пещерах.

Алексей Печерский также был монахом Киево-Печерского монастыря, затворником. Мощи святого хранятся в Ближних пещерах.

Мученики Пасикрат и Валентин были воинами. Их казнили язычники за христианскую веру.

Святая Елизавета была настоятельницей женского монастыря в Константинополе. Прославилась своим даром исцеления и чудотворения.

Именины и день ангела 24 апреля

За новым церковным календарем на 24 апреля приходятся именины Саввы, Алексея, Валентина и Елизаветы.

Алексей происходит от древнегреческого имени Алекс, что означает "защитник".

происходит от древнегреческого имени Алекс, что означает "защитник". Савва с древнего иврита означает "заключенный" или "пленник".

с древнего иврита означает "заключенный" или "пленник". Валентин происходит с латыни и трактуется как "здоровый".

происходит с латыни и трактуется как "здоровый". Елизавета с древнееврейского языка означает "клятва".

Какой день ангела 24 апреля / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы 24 апреля

Светлый четверг – четвертый день Пасхальной недели. Молодежь и дети продолжают петь "веснянки" и "гаївки", водить хороводы. На столах каждый день раскладывают паски и пасхальные яйца. В народе еще приветствуют Воскресение Христово.

Девушки и ребята устраивают вечерницы под открытым небом. Эти посиделки потому и называли "улица". Собирались на эти гуляния в определенном в селе месте, где всегда проходят праздники. Это может быть площадь в центре или луг у реки.

Такие вечерницы традиционны для всего теплого сезона. Он длится с Пасхи и на протяжении всего лета, до дня Семена, 14 сентября. Пока еще не начались полевые работы, молодежь веселилась каждый вечер. Вечерницы в Украине всегда сопровождаются музыкой и пением, а также танцами.

Традиции 24 апреля / Фото: Pexels

В некоторых регионах в четверг после Пасхи отмечают Пасху мертвых, то есть Навскую Пасху. В народе ходят следующие приметы:

дождь обещает хороший урожай зерновых;

солнечная и теплая погода прогнозирует теплый май.

Дождь в этот день вообще хороший знак. Дождю радовались и ждали хорошего известия.

Что нельзя делать 24 апреля

В Пасхальную неделю еще не делают тяжелую работу. Запрета на работу нет, но есть традиции, которые соблюдаются в праздничную Пасхальную неделю. Запрещено в этот день:

ссориться, спорить и злословить;

грустить и плакать;

нельзя отказывать в помощи и подаянии.

Нельзя поститься в Пасхальную неделю. Следует наслаждаться вкусными блюдами и чествовать праздник.