Усе про 24 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 24 квітня
За новоюліанським календарем цього дня вшановують мученика Саву Стратилата і 70 воїнів, преподобного Саву Києво-Печерського, преподобного Олексія Києво-Печерського, мучеників Пасикрата і Валентина, преподобну Єлизавету чудотворицю.
Сава Стратилат - християнський мученик, що жив у третьому столітті й був сміливим воїном, воєначальником римського імператора Аврелія. Коли імператор дізнався, що його воєвода вірить у Христа, наказав катувати його і втопити в річці Тибр. 70 воїнів бачили його страждання і теж увірували у Христа, за що теж загинули.
Сава Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря. За записами мав дар зцілення та чудотворення. Свій чернечий подвиг ніс у Ближніх печерах.
Олексій Печерський також був ченцем Києво-Печерського монастиря, затвірником. Мощі святого зберігаються у Ближніх печерах.
Мученики Пасикрат і Валентин були воїнами. Їх стратили язичники за християнську віру.
Свята Єлизавета була ігуменею жіночого монастиря у Константинополі. Прославилася своїм даром зцілення та чудотворення.
Іменини та день ангела 24 квітня
За новим церковним календарем на 24 квітня припадають іменини Сави, Олексія, Валентина та Єлизавети.
- Олексій походить від давньогрецького імені Алекс, що означає "захисник".
- Сава з давнього івриту означає "ув’язнений" або "полонений".
- Валентин походить із латини й трактується як "здоровий".
- Єлизавета з давньоєврейської мови означає "клятва".
Народні традиції й прикмети 24 квітня
Триває Світлий четвер – четвертий день Великоднього тижня. Молодь та діти продовжують співати веснянки та гаївки, водити хороводи. На столах щодня розкладають паски й крашанки. В народі ще вітають Христове воскресіння.
Дівчата та хлопці влаштовують вечорниці просто неба. Ці посиденьки тому й називали "вулиця". Збиралися на ці гуляння в визначеному у селі місці, там, де завжди проходять свята. Це може бути майдан у центрі чи луг біля річки.
Такі вечорниці традиційні для всього теплого сезону. Він триває від Великодня й впродовж усього літа, до дня Семена, 14 вересня. Поки ще не розпочалися польові роботи, молодь веселилася щовечора. Вечорниці в Україні завжди супроводжуються музикою та співами, а також танцями.
В деяких регіонах у четвер після Великодня відзначають Навський Великдень, тобто Паску мертвих. В народі ходять такі прикмети:
дощ обіцяє хороший урожай зернових;
сонячна й тепла погода прогнозує теплий травень.
Дощ цього дня взагалі хороший знак. Дощу раділи й чекали хорошої звістки.
Що не можна робити 24 квітня
У Великодній тиждень ще не роблять важку роботу. Заборони на роботу немає, але є традиції, яких дотримуються у святковий Пасхальний тиждень. Заборонено цього дня:
сваритися, сперечатися й злословити;
сумувати та плакати;
не можна відмовляти в допомозі та милостині.
Не можна постити у Великодній тиждень. Слід смакувати смачні страви й вшановувати свято.