Усе про 24 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 24 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 24 квітня

За новоюліанським календарем цього дня вшановують мученика Саву Стратилата і 70 воїнів, преподобного Саву Києво-Печерського, преподобного Олексія Києво-Печерського, мучеників Пасикрата і Валентина, преподобну Єлизавету чудотворицю.

Сава Стратилат - християнський мученик, що жив у третьому столітті й був сміливим воїном, воєначальником римського імператора Аврелія. Коли імператор дізнався, що його воєвода вірить у Христа, наказав катувати його і втопити в річці Тибр. 70 воїнів бачили його страждання і теж увірували у Христа, за що теж загинули.

Сава Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря. За записами мав дар зцілення та чудотворення. Свій чернечий подвиг ніс у Ближніх печерах.

Олексій Печерський також був ченцем Києво-Печерського монастиря, затвірником. Мощі святого зберігаються у Ближніх печерах.

Мученики Пасикрат і Валентин були воїнами. Їх стратили язичники за християнську віру.

Свята Єлизавета була ігуменею жіночого монастиря у Константинополі. Прославилася своїм даром зцілення та чудотворення.

Іменини та день ангела 24 квітня

За новим церковним календарем на 24 квітня припадають іменини Сави, Олексія, Валентина та Єлизавети.

Олексій походить від давньогрецького імені Алекс, що означає "захисник".

походить від давньогрецького імені Алекс, що означає "захисник". Сава з давнього івриту означає "ув’язнений" або "полонений".

з давнього івриту означає "ув’язнений" або "полонений". Валентин походить із латини й трактується як "здоровий".

походить із латини й трактується як "здоровий". Єлизавета з давньоєврейської мови означає "клятва".

Який день ангела 24 квітня / Фото: Pixabay

Народні традиції й прикмети 24 квітня

Триває Світлий четвер – четвертий день Великоднього тижня. Молодь та діти продовжують співати веснянки та гаївки, водити хороводи. На столах щодня розкладають паски й крашанки. В народі ще вітають Христове воскресіння.

Дівчата та хлопці влаштовують вечорниці просто неба. Ці посиденьки тому й називали "вулиця". Збиралися на ці гуляння в визначеному у селі місці, там, де завжди проходять свята. Це може бути майдан у центрі чи луг біля річки.

Такі вечорниці традиційні для всього теплого сезону. Він триває від Великодня й впродовж усього літа, до дня Семена, 14 вересня. Поки ще не розпочалися польові роботи, молодь веселилася щовечора. Вечорниці в Україні завжди супроводжуються музикою та співами, а також танцями.

Традиції 24 квітня / Фото: Pexels

В деяких регіонах у четвер після Великодня відзначають Навський Великдень, тобто Паску мертвих. В народі ходять такі прикмети:

дощ обіцяє хороший урожай зернових;

сонячна й тепла погода прогнозує теплий травень.

Дощ цього дня взагалі хороший знак. Дощу раділи й чекали хорошої звістки.

Що не можна робити 24 квітня

У Великодній тиждень ще не роблять важку роботу. Заборони на роботу немає, але є традиції, яких дотримуються у святковий Пасхальний тиждень. Заборонено цього дня:

сваритися, сперечатися й злословити;

сумувати та плакати;

не можна відмовляти в допомозі та милостині.

Не можна постити у Великодній тиждень. Слід смакувати смачні страви й вшановувати свято.