Пасха мертвых 2025: что это за праздник, дата и народные традиции

Пасха мертвых, или Навская Пасха, – что это такое и когда отмечается

Пасха мертвых (Фото: Pixabay)

Что такое Пасха мертвых

Пасха мертвых – это народный праздник, отмечавшийся на украинских землях еще до христианских времен. Со старославянского языка слово "навь" означало покойник, а навский – мертвый. То есть Навская Пасха – это Пасха мертвых. Этот день также называют: Мавская, Бабская, Дамская, Мертвецкая Пасха.

В культуре наших предков весьма почитались предки, отцы и деды. Существовал определенный культ усопших близких. В украинском обществе до сих пор сохранились эти тысячелетние традиции. Теперь обычаи почитания предков христианизировались и превратились в религиозные праздники, как Рождество или Пасха, где также упоминаются умершие родственники.

Есть отдельные дни для чествования предков – родительские субботы и Проводы. Пасха мертвых – это день, когда покойников надо остерегаться. Боялись духов предков также на Зеленые святки и Спаса, в христианстве – праздник Преображения Господня. На эти праздники церковь молится за упокой душ умерших, а верующие идут на кладбища, чтобы чтить память о родственниках.

Что такое Навская Пасха (Фото: Pexels)

Когда Пасха мертвых в 2025 году: до Воскресения Христова или после

Когда отмечать Пасху мертвых – зависит от региона. В Киевской области, Подолье и Левобережной Украине отмечали в четверг перед Пасхой, то есть в Чистый четверг, в этом году – 17 апреля.

В других регионах Пасху мертвых отмечали в первый четверг после Воскресения Христова – 24 апреля этого года. Дата ежегодно меняется в зависимости от дня Пасхи.

Существуют сведения, что Пасху мертвых отмечали также на Рахманскую Пасху, то есть в Переплавную среду – на 25-й день после праздника Воскресения Христова.

Все эти даты сейчас подчиняются церковному празднику – Проводной неделе, которая в 2025 году длится с 27 апреля до 4 мая. Кое-где в Украине до сих пор отмечают Проводы вплоть до Вознесения.

Народные традиции на Пасху мертвых

Поскольку праздник имеет тысячелетние языческие корни, то и обычаи, обряды и легенды совсем не похожи на христианские. Позже церковь пыталась подчинить праздник христианским традициям, поэтому создана Проводная, или же Фомина неделя.

Подобно Сочельнику, в ночь на Навскую Пасху на столе оставляли пищу для умерших. Клали также еду на подоконник – пасхальные яйца и паску.

Старожилы пересказывают, что ночью даже можно увидеть покойника в окно. Поэтому люди не выходили на улицу, чтобы не встретить умерших, считали, что в этот день они идут в церковь на богослужение, отмаливать свои грехи. Но ставили свечи и лампадки на подоконники, чтобы подсветить им путь в храм. На Волыни в эти дни вспоминали и нерожденных умерших детей – мавок (отсюда название Мавская Пасха).

Украинские легенды и обряды этого праздника легли в основу рассказа Григория Квитки-Основьяненко "Мертвецкая Пасха".

Традиции на Пасху мертвых (Фото: Pexels)

В этот же день посещали могилы умерших родственников и оставляли на них пасхальные яйца, другую пищу или же давали поману кому-то. Считалось, что если родные не поминают умерших и не чтят память о них таким образом, душа покойника очень унывает.

Пома́на – обрядовый поминальный хлеб, часто со сладкими украшениями сверху. Этот хлеб давали кому-то в знак памяти об умерших родственниках. Сейчас как поману носят на кладбище конфеты, печенье или паску на Проводы или же заказывают заупокойную службу в церкви.

Праздник, подобный Мертвецкой Пасхе, существовал у многих народов Европы. Он всегда привязывался к весеннему солнцестоянию. Праздник проходил поздно ночью, зажигали много огней на возвышенной местности. Сам огонь считался очистительным.

Что нельзя делать на Пасху мертвых

Во время Пасхи мертвых строго запрещено:

любые работы на земле;

стирка белья;

выметать мусор из дома и убирать;

белить дома;

шить, вышивать;

убирать могилы на кладбищах.

В этот день только несли пасхальные яйца и паски на могилы, а также угощали других. Заведено было раздавать подаяние. В народе говорили, что нельзя отказать просящему нищему, ведь это души наших предков, позже говорили, что это сам Христос.

Церковь не признает эти запреты, но в народе они крепко закрепились. До сих пор бабушки говорят, что нельзя в земле рыться, потому что покойники могут наказать. У наших предков какие-то работы в этот день были запрещены, это считалось неуважением к покойникам.