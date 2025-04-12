Пасха мертвых 2025: что это за праздник, дата и народные традиции
Что такое Пасха мертвых
Пасха мертвых – это народный праздник, отмечавшийся на украинских землях еще до христианских времен. Со старославянского языка слово "навь" означало покойник, а навский – мертвый. То есть Навская Пасха – это Пасха мертвых. Этот день также называют: Мавская, Бабская, Дамская, Мертвецкая Пасха.
В культуре наших предков весьма почитались предки, отцы и деды. Существовал определенный культ усопших близких. В украинском обществе до сих пор сохранились эти тысячелетние традиции. Теперь обычаи почитания предков христианизировались и превратились в религиозные праздники, как Рождество или Пасха, где также упоминаются умершие родственники.
Есть отдельные дни для чествования предков – родительские субботы и Проводы. Пасха мертвых – это день, когда покойников надо остерегаться. Боялись духов предков также на Зеленые святки и Спаса, в христианстве – праздник Преображения Господня. На эти праздники церковь молится за упокой душ умерших, а верующие идут на кладбища, чтобы чтить память о родственниках.
Когда Пасха мертвых в 2025 году: до Воскресения Христова или после
Когда отмечать Пасху мертвых – зависит от региона. В Киевской области, Подолье и Левобережной Украине отмечали в четверг перед Пасхой, то есть в Чистый четверг, в этом году – 17 апреля.
В других регионах Пасху мертвых отмечали в первый четверг после Воскресения Христова – 24 апреля этого года. Дата ежегодно меняется в зависимости от дня Пасхи.
Существуют сведения, что Пасху мертвых отмечали также на Рахманскую Пасху, то есть в Переплавную среду – на 25-й день после праздника Воскресения Христова.
Все эти даты сейчас подчиняются церковному празднику – Проводной неделе, которая в 2025 году длится с 27 апреля до 4 мая. Кое-где в Украине до сих пор отмечают Проводы вплоть до Вознесения.
Народные традиции на Пасху мертвых
Поскольку праздник имеет тысячелетние языческие корни, то и обычаи, обряды и легенды совсем не похожи на христианские. Позже церковь пыталась подчинить праздник христианским традициям, поэтому создана Проводная, или же Фомина неделя.
Подобно Сочельнику, в ночь на Навскую Пасху на столе оставляли пищу для умерших. Клали также еду на подоконник – пасхальные яйца и паску.
Старожилы пересказывают, что ночью даже можно увидеть покойника в окно. Поэтому люди не выходили на улицу, чтобы не встретить умерших, считали, что в этот день они идут в церковь на богослужение, отмаливать свои грехи. Но ставили свечи и лампадки на подоконники, чтобы подсветить им путь в храм. На Волыни в эти дни вспоминали и нерожденных умерших детей – мавок (отсюда название Мавская Пасха).
Украинские легенды и обряды этого праздника легли в основу рассказа Григория Квитки-Основьяненко "Мертвецкая Пасха".
В этот же день посещали могилы умерших родственников и оставляли на них пасхальные яйца, другую пищу или же давали поману кому-то. Считалось, что если родные не поминают умерших и не чтят память о них таким образом, душа покойника очень унывает.
Праздник, подобный Мертвецкой Пасхе, существовал у многих народов Европы. Он всегда привязывался к весеннему солнцестоянию. Праздник проходил поздно ночью, зажигали много огней на возвышенной местности. Сам огонь считался очистительным.
Что нельзя делать на Пасху мертвых
Во время Пасхи мертвых строго запрещено:
любые работы на земле;
стирка белья;
выметать мусор из дома и убирать;
белить дома;
- шить, вышивать;
убирать могилы на кладбищах.
В этот день только несли пасхальные яйца и паски на могилы, а также угощали других. Заведено было раздавать подаяние. В народе говорили, что нельзя отказать просящему нищему, ведь это души наших предков, позже говорили, что это сам Христос.
Церковь не признает эти запреты, но в народе они крепко закрепились. До сих пор бабушки говорят, что нельзя в земле рыться, потому что покойники могут наказать. У наших предков какие-то работы в этот день были запрещены, это считалось неуважением к покойникам.