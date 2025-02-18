Все о дне 19 февраля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 19 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник 19 февраля

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине с 2023 года, 19 февраля церковь чествует Апостолов Архипа и Филимона, мученицу равноапостольную Апфию, мучеников Максима и Феодота, преподобных Евгения и Макария.

Святой Архип был одним из 70 апостолов, рукоположен в епископы в городе Колоссы.

Святые Филимон и Апфия, уверовав во Христа, сделали из своего дома пристанище для христиан и проводили там богослужения. Апостол Архип, Филипп и Апфия были вместе арестованы и приговорены к мученической смерти за исповедание Христианства.

Мизийские мученики – Максим и Аскилиада были добропорядочными христианами, за это их арестовали и истязали до смерти.

Святой Феодот, наблюдая за муками Максима и Аскилиады, вступился за них и обвинил правителя в жестокости. За это и его арестовали и казнили.

Преподобные исповедники Евгений и Макарий были арестованы за отказ участвовать в языческих оргиях. После пыток они были сосланы в изгнание в Аравийскую пустыню. До конца жизни они вместе молились в пещере в одиночестве.

Именины и день ангела 19 февраля

По церковному календарю 19 февраля свои именины отмечают Максим, Федот, Евгений и Макар.

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Какой день ангела 19 февраля / Фото: Pixabay

Государственные и международные праздники

В Украине 19 февраля отмечается День государственного герба. Золотистый трезубец на голубом фоне – один из трех официальных символов Украины. Официально был утвержден как государственный герб именно 19 февраля 1992 года. Следует заметить, что трезубец использовался как символ на наших землях еще в IV веке до нашей эры.

Международное сообщество 19 февраля отмечает День предотвращения плагиата. Мероприятие призвано отметить важность академической честности и предотвратить кражи интеллектуальной собственности. Целью такого дня является создание пространства среди ученых, где можно свободно обмениваться идеями и открытиями.

Народные приметы и что нельзя делать 19 февраля

В народных традициях в этот день принято внимательно наблюдать за природой и животными.

Если собака лезет на диван и прячет свою мордашку, то скоро будет похолодание.

А если птицы садятся на верхушки деревьев, то, наоборот, будет потепление.

Чем холоднее день, тем теплее будет погода в марте.

К плохим приметам считается поссориться с кем-то. Запрещалось также в этот день сплетничать или обманывать. Нельзя кричать или даже громко разговаривать. Накликать беду можно созерцая слишком долго звезды.