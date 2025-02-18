Усе про день 19 лютого: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 19 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято 19 лютого

За новоюліанським календарем, що діє в Україні з 2023 року, 19 лютого церква вшановує Апостолів Архипа і Филимона, мученицю рівноапостольну Апфію, мучеників Максима та Феодота, преподобних Євгенія і Макарія.

Святий Архип був одним із 70 апостолів, висвячений на єпископа у місті Колоси.

Святі Филимон та Апфія, увірувавши у Христа, зробили зі свого дому притулок для християн і там проводили богослужіння. Апостол Архип, Филип і Апфія були разом заарештовані та засуджені до мученицької смерті за сповідування Християнства.

Мізійські мученики – Максим і Аскіліада були добропорядними християнами, за це їх заарештували і катували до смерті.

Святий Феодот, спостерігаючи за муками Максима та Аскіліади заступився за них й звинуватив правителя в жорстокості. За це і його заарештували й стратили.

Преподобні сповідники Євген та Макарій були заарештовані за відмову брати участь в язичницьких оргіях. Після катувань вони були заслані у вигнання до Аравійської пустелі. До кінця життя вони разом молилися в печері на самоті.

Іменини та день ангела 19 лютого

За церковним календарем 19 лютого свої іменини відзначають Максим, Федот, Євген та Макар.

Дні ангела у лютому 2025 року: кого вітати з іменинами

Який день ангела 19 лютого / Фото: Pixabay

Державні та міжнародні свята

В Україні 19 лютого відзначається День державного герба. Золотистий тризуб на блакитному фоні – один з трьох офіційних символів України. Офіційно був затверджений, як державний герб саме 19 лютого 1992 року. Слід зауважити, що тризуб використовувався, як символ на наших землях ще IV столітті до нашої ери.

Міжнародна спільнота 19 лютого відзначає День запобігання плагіату. Захід покликаний зауважити про важливість академічної чесності та запобігти крадіжкам інтелектуальної власності. Метою такого дня є створення простору серед науковців, де можна вільно обмінюватися ідеями та відкриттями.

Народні прикмети та що не можна робити 19 лютого

В народних традиціях цього дня заведено уважно спостерігали за природою та тваринами.

Якщо собака лізе на диван та ховає свою мордочку, то скоро буде похолодання.

А якщо птахи сідають на верхівки дерев, то навпаки, буде потепління.

Що холодніший день, то теплішою буде погода в березні.

До поганих прикмет вважається посваритися з кимось. Заборонялося також цього дня пліткувати або обманювати. Не можна кричати або навіть голосно розмовляти. Накликати біду можна споглядаючи занадто довго зірки.