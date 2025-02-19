Все о дне 20 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 20 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 20 февраля

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине с 2023 года, 20 февраля церковь чествует Преподобного Льва епископа Катанского и благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого.

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Преподобный Лев был епископом города Катания на Сицилии. По преданию имел дар чудотворения и исцеления. Христианской церковью признан Святым.

Ярослав Мудрый – князь киевский, сын Владимира Великого Крестителя Древней Руси. Именно князь Ярослав свел все законы государства к единой системе – "Русской правде". Ярослав считался милосердным князем, поскольку заменил нормы телесных наказаний и смертную казнь на другие более легкие виды ответственности.

Ярослав Мудрый много внимания уделял развитию духовного образования, основал новые и развивал существующие школы. При его правлении церковь и государство находились в гармонии и сотрудничестве. Вместе с митрополитом киевский князь заключил новое церковное право "Ярославов устав".

Ярослав Мудрый / Фото: rivne.church.ua

Ярослав Мудрый скончался 20 февраля 1054 года. Долгое время считалось, что его мощи находятся в саркофаге в Софии Киевской. Но исследования 2009 года показали, что в саркофаге скелет женщины, к тому же разные его части принадлежат к разным тысячелетиям. Чьи останки в саркофаге, точно неизвестно.

Именины и день ангела 20 февраля

Согласно новому украинскому церковному календарю 20 февраля день ангела отмечают Лев и Ярослав.

Какой день ангела 20 февраля / Фото: Pixabay

Государственные и международные праздники

День социальной справедливости – международный праздник, призванный поощрить стремление к социальному равенству и справедливости. День, установленный Генеральной Ассамблеей ООН для солидарности в обществе.

День Героев Небесной Сотни – украинский праздник, чествующий погибших участников Революции Достоинства. 18-20 февраля были расстреляны протестующие на Майдане Независимости в Киеве. Революция достоинства вошла в историю ужасными кровавыми событиями. Людей, вышедших на протесты и погибших, назвали Героями Небесной Сотни. Это название охватывает всех погибших во время периода революции.

Международный день антропологии отмечается каждый год в третий четверг февраля. Мероприятие, основанное в США антропологической ассоциацией, превратилось в международный праздник. День создан с целью привлечь внимание к важности развития антропологии, а также отметить ученых антропологов и их вклад в развитие науки.

Народные приметы и что нельзя делать 20 февраля

В народном славянском календаре на 20 февраля приходился день Льва Катальщика, или Льва Катанского. В этот день обязательно следовало скатиться с горы на санках. Так наши предки прощались с зимой, морозы этого периода считались последними, уже готовились к весне.

Очень плохой приметой считалось заболеть в этот день, тогда верили, что больной будет болеть очень долго и может не выжить. Плохим знаком было и увидеть, как звезда падает. Так что в этот день запрещалось смотреть на звезды.

К приметам на 20 февраля относятся:

если облака в этот день плывут быстро – скоро потепление;

голубое ясное небо предвещает скорый приход весны;

если солнце в этот день будет ясным, то весна будет холодной.

20 февраля молодые люди посылали своих сватов к любимым. Начинался период свадеб, он длился до марта, пока не приходил активный сезон сельскохозяйственных работ и Великого поста.