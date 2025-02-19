Усе про день 20 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 20 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 20 лютого

За новоюліанським календарем, що діє в Україні від 2023 року, 20 лютого церква вшановує преподобного Лева єпископа Катанського та благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.

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Преподобний Лев був єпископом міста Катанія на Сицилії. За переказами мав дар чудотворення та зцілення. Християнською церквою визнаний Святим.

Ярослав Мудрий – князь київський, син Володимира Великого Хрестителя Київської Русі. Саме князь Ярослав звів усі закони держави до єдиної системи – "Руської правди". Ярослав вважався милосердним князем, оскільки замінив норми тілесних покарань та смертну кару на інші легші види відповідальності.

Ярослав Мудрий багато уваги приділяв розвитку духовної освіти, заснував нові та розвивав наявні школи. За його правління церква та держава перебували у гармонії та співпраці. Разом із митрополитом київський князь уклав нове церковне право "Ярославів устав".

Ярослав Мудрий / Фото: rivne.church.ua

Ярослав Мудрий помер 20 лютого 1054 року. Довгий час вважалося, що мощі його знаходяться у саркофагу в Софії Київській. Але дослідження 2009 року показали, що в саркофагу скелет жінки, до того ж різні його частини належать до різних тисячоліть. Чиї останки в саркофазі, достеменно невідомо.

Іменини та день ангела 20 лютого

Відповідно до нового українського церковного календаря 20 лютого день ангела святкують Лев та Ярослав.

Який день ангела 20 лютого / Фото: Pixabay

Державні та міжнародні свята

День соціальної справедливості – міжнародне свято, покликане заохотити прагнення до соціальної рівності та справедливості. День встановлений Генеральною Асамблеєю ООН задля солідарності в суспільстві.

День Героїв Небесної Сотні – українське свято, що вшановує загиблих учасників Революції Гідності. 18-20 лютого були розстріляні учасники протестів на Майдані Незалежності в Києві. Революція гідності увійшла в історію страшними кривавими подіями. Людей, що вийшли на протести й загинули, назвали Героями Небесної Сотні. Ця назва охоплює всіх загиблих під час усього періоду революції.

Міжнародний день антропології святкується щороку у третій четвер лютого. Захід, встановлений у США антропологічною асоціацією, перетворився на міжнародне свято. День має на меті привернути увагу до важливості розвитку антропології, а також відзначити науковців-антропологів та їх внесок у розвиток науки.

Народні прикмети та що не можна робити 20 лютого

В народному слов’янському календарі на 20 лютого припадав день Льва Катальщика, або ж Льва Катанського. Цього дня обов’язково слід було скотитися з гори на санчатах. Так наші пращури прощалися із зимою, адже морози цього періоду вважалися останніми, вже готувалися до весни.

Дуже поганою прикметою вважалося захворіти цього дня, тоді вірили, що хворий буде хворіти дуже довго і може не вижити. Поганим знаком було й побачити, як падає зірка. Тож цього дня заборонялося дивитися на зірки.

До прикмет на 20 лютого належать наступні:

якщо хмари цього дня пливуть швидко – скоро потепління;

синє ясне небо віщує швидкий прихід весни;

якщо захід сонця цього дня яскравий, то весна буде холодною.

20 лютого парубки засилали своїх сватів до коханих. Розпочинався період весіль, він тривав до березня, допоки не приходив активний сезон сільськогосподарських робіт та Великий піст.