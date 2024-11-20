Все о дне 21 ноября: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

21 ноября – важный праздник для украинцев – День достоинства и свободы

Введение во Храм Пресвятой Девы Марии. Фото: Профсоюз работников образования и науки Украины

Праздники 21 ноября

День достоинства и свободы . Важный праздник в Украине. 21 ноября началась Революция Достоинства 2013 года. Но праздник чествует также и Оранжевую Революцию, начавшуюся 22 ноября 2004 года. День достоинства и свободы начат в Украине в честь двух революций, как символ борьбы украинского народа за свободу и независимость. Праздник служит не только для утверждения идеалов демократии, но и для чествования героев Небесной сотни, заплативших своей жизнью за национальные интересы и европейский выбор. Также праздник имеет целью информировать следующие поколения о судьбоносных событиях начала 21 века в нашем государстве.

. Важный праздник в Украине. 21 ноября началась Революция Достоинства 2013 года. Но праздник чествует также и Оранжевую Революцию, начавшуюся 22 ноября 2004 года. День достоинства и свободы начат в Украине в честь двух революций, как символ борьбы украинского народа за свободу и независимость. Праздник служит не только для утверждения идеалов демократии, но и для чествования героев Небесной сотни, заплативших своей жизнью за национальные интересы и европейский выбор. Также праздник имеет целью информировать следующие поколения о судьбоносных событиях начала 21 века в нашем государстве. День десантно-штурмовых войск. Достаточно молодой праздник, установленный в 2017 году. День отмечает работу десантников и значение их работы для Вооруженных Сил Украины. Цель праздника – повысить патриотический дух и установить новые национальные традиции почитания военных и их работы.

Также 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения, День социального работника, Всемирный день рыболовства, а также Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы.

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Церковный праздник 21 ноября – Введение Пресвятой Богородицы в храм

Введение Пресвятой Богородицы в храм отмечается 21 ноября, по новому, принятому в Украине церковному календарю. Праздник принадлежит к двунадесятым величайшим праздникам в христианстве. Введение в Храм Девы Марии отмечает событие, когда родители отвели маленькую Марию в храм для служения Господу.

День ангела 21 ноября

Согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, 21 ноября отмечается день ангела Марии.

Что нельзя делать завтра

К такому важному христианскому празднику есть несколько строгих запретов: