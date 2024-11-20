Усе про день 21 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити

21 листопада – важливе свято для українців – День гідності та свободи

Введення в Храм Пресвятої Діви Марії. Фото: Профспілка працівників освіти і науки України

Свята 21 листопада

День гідності та свободи . Важливе свято в Україні. 21 листопада розпочалася Революція Гідності 2013 року. Але свято вшановує також і Помаранчеву Революцію, що розпочалася 22 листопада 2004 року. День гідності та свободи започаткований в Україні на честь двох революцій, як символ боротьби українського народу за свободу та незалежність. Свято служить не тільки для затвердження ідеалів демократії, а і для вшанування героїв Небесної сотні, що заплатили своїм життям за національні інтереси та європейський вибір. Також свято має на меті інформувати наступні покоління про доленосні події початку 21 століття у нашій державі.

. Важливе свято в Україні. 21 листопада розпочалася Революція Гідності 2013 року. Але свято вшановує також і Помаранчеву Революцію, що розпочалася 22 листопада 2004 року. День гідності та свободи започаткований в Україні на честь двох революцій, як символ боротьби українського народу за свободу та незалежність. Свято служить не тільки для затвердження ідеалів демократії, а і для вшанування героїв Небесної сотні, що заплатили своїм життям за національні інтереси та європейський вибір. Також свято має на меті інформувати наступні покоління про доленосні події початку 21 століття у нашій державі. День десантно-штурмових військ. Досить молоде свято, встановлене в 2017 році. День вшановує роботу десантників та значення їх роботи для Збройних Сил України. Свято має на меті підвищити патріотичний дух та встановити нові національні традиції шанування військових та їх роботи.

Також 21 листопада святкується Всесвітній день телебачення, День соціального працівника, Всесвітній день рибальства, а також Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози.

Церковне свято 21 листопада – Введення Пресвятої Богородиці у храм

Введення Пресвятої Богородиці у храм святкується 21 листопада, за новим, ухваленим в Україні церковним календарем. Свято належить до дванадесятих найбільших свят у християнстві. Введення у храм Діви Марії відзначає подію, коли батьки маленьку Діву Марію відвели у храм для служіння Господу.

День ангела 21 листопада

Відповідно до нового церковного календаря, ухваленого в Україні, 21 листопада святкується день ангела Марії.

Що не можна робити завтра

До такого важливого християнського свята є кілька суворих заборон: