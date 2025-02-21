Все о дне 22 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 22 февраля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 22 февраля

По новоюлианскому календарю 22 февраля христианская церковь в Украине чествует мученика Маврикия и 70 воинов, преподобного Афанасия Исповедника.

В православных традициях родительские поминальные субботы особенно почитаются. В эти дни поминают умерших родственников, посещают могилы предков. На 22 февраля выпадает родительская Мясопустная суббота. Вместе с Троицкой субботой она составляет Вселенские поминальные субботы.

Святой Маврикий был военачальником армии императора Максимиана Галерии. Он был тайным христианином. После доноса императора был арестован вместе с сыном и другими воинами, исповедовавшими христианство. Мученики твердо вынесли пытки и не отреклись от веры во Христа. Все были казнены через усекновение мечом.

Преподобный Афанасий родом из Константинополя. Взрослым решил вести монашескую жизнь и служить Господу. Был арестован и подвергнут пыткам во времена иконоборства. Но мужественно вытерпел все страдания и остался верным христианином.

Именины и день ангела 22 февраля

По церковному календарю в Украине в этот день именины отмечают Федор и Филипп.

Какой день ангела 22 февраля (Фото: Pixabay)

Международные праздники

Европейский день жертв преступлений установлен 22 февраля по инициативе ООН. Именно в этот день была опубликована Хартия жертв преступности 1990 года в Великобритании. Инициатива призвана побудить общество оказывать необходимую помощь, поддержку и возмещение жертвам преступлений.

Народные традиции и приметы в этот день

По народным обычаям 22 февраля внимательно наблюдали за погодой.

Если ударил крепкий мороз, то больше холодных дней не будет.

Если в этот день много снега — будет очень богатый урожай.

Красный закат предвещает снегопад.

Пение птиц сообщает о скором приходе весны.

В этот день не было принято что-либо планировать заранее.

Также 22 февраля поминальная суббота перед Великим постом, поэтому верующие обязательно шли в церковь на особое богослужение за умерших – панихиду.