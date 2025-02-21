Усе про день 22 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Какой праздник 22 лютого (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 22 лютого

За новоюліанським календарем 22 лютого християнська церква в Україні вшановує мученика Маврикія і 70 воїнів, преподобного Афанасія Сповідника.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У православних традиціях батьківські поминальні суботи особливо шануються. В ці дні поминають померлих родичів, відвідують могили пращурів. На 22 лютого випадає батьківська М’ясопусна субота. Разом з Троїцькою суботою вона складає Вселенські поминальні суботи.

Святий Маврикій був воєначальником армії імператора Максиміана Галерії. Він був таємним християнином. Після доносу імператора був заарештований разом із сином та іншими воїнами, які сповідували християнство. Мученики твердо винесли тортури та не зреклися віри в Христа. Усі були страчені через усікновення мечем.

Преподобний Афанасій родом з Константинополя. Дорослим вирішив вести чернече життя та служити Господу. Був заарештований та катований в часи іконоборства. Але мужньо витерпів усі страждання й лишився вірним християнином.

Іменини та день ангела 22 лютого

За церковним календарем в Україні в цей день іменини відзначають Федір та Пилип.

Який день ангела 22 лютого (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята

Європейський день жертв злочинів встановлений 22 лютого за ініціативою ООН. Саме цього дня була опублікована Хартія жертв злочинності 1990 року у Великій Британії. Ініціатива має на меті спонукати суспільство надавати необхідну допомогу, підтримку та відшкодування жертвам злочинів.

Народні традиції та прикмети у цей день

За народними звичаями 22 лютого уважно спостерігали за погодою.

Якщо вдарив міцний мороз, то більше холодних днів не буде.

Якщо цього дня дуже багато снігу — буде дуже багатий врожай.

Червоний захід сонця віщує снігопад.

Співи пташок повідомляють про швидкий прихід весни.

Цього дня не було заведено щось планувати заздалегідь.

Також 22 лютого поминальна субота перед Великим постом, тож віруючі обов'язково йшли до церкви на особливе богослужіння за померлих – панахиду.