Все о дне 22 ноября: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Мученик Прокопій, читець. Фото: bogoslov.kharkov.ua

Церковный праздник 22 ноября

По новоюлианскому календарю, 22 ноября церковь чтит память мученика Прокопия, апостолов от 70 Филимона и Архипа, мученицы равноапостольной Апфии и благоверного князя Ярополка.

Мученика Прокопия, чтеца. Церковь чествует мученика Прокопия Кесарийского. А в народе говорят: Прокопьев день. По библейским преданиям, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в церкви, получил дар чудотворения и исцелял людей. Прокопий разъяснял Священное Писание, а также переводил его на сирийский язык. Во время преследования последователей христианства Прокопия арестовали и за отказ отречься от веры казнили. У украинцев день Прокопия имеет также народные обычаи и приметы.

Церковь чествует мученика Прокопия Кесарийского. А в народе говорят: Прокопьев день. По библейским преданиям, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в церкви, получил дар чудотворения и исцелял людей. Прокопий разъяснял Священное Писание, а также переводил его на сирийский язык. Во время преследования последователей христианства Прокопия арестовали и за отказ отречься от веры казнили. У украинцев день Прокопия имеет также народные обычаи и приметы. День апостолов от 70 Филимона и Архипа , а также мученицы равноапостольной Апфии. По христианским преданиям, апостолы Архип и Филимон были братьями и проповедовали христианство в разных городах, в том числе у себя дома в городе Колоссы. Апфия была женой Филимона, вместе они преобразовали свой дом в церковь, где проповедовали, а также приютили бездомных, путешествующих и помогали больным. Во время правления императора Нерона все трое были арестованы и подверглись мучениям за отказ отмечать языческий праздник. Святые умерли мученической смертью.

, а также По христианским преданиям, апостолы Архип и Филимон были братьями и проповедовали христианство в разных городах, в том числе у себя дома в городе Колоссы. Апфия была женой Филимона, вместе они преобразовали свой дом в церковь, где проповедовали, а также приютили бездомных, путешествующих и помогали больным. Во время правления императора Нерона все трое были арестованы и подверглись мучениям за отказ отмечать языческий праздник. Святые умерли мученической смертью. Благоверного Ярополка – князя Владимира-Волынского. Ярополк Изяславич, в крещении — Петр, был внуком Ярослава Мудрого. После смерти своего отца он получил во владение город Владимир-Волынский. В то время среди князей шла постоянная вражда за власть и территорию. Князь Ярополк был коварно убит. Тело князя было перенесено в Киев и похоронено в церкви Святого Петра, которую он сам и основал еще при жизни.

Международные праздники 22 ноября

Всемирный день музыканта. В этот день мир чтит не только талант и страсть музыкантов, но и музыкальное искусство, имеющее огромное влияние на человечество, ведь жизнь на земле без музыки нельзя и представить. Музыкальное творчество – одно из красивейших достижений человечества, затрагивающее сердца на протяжении тысячелетий. 22 ноября чествуется память святой Цецилии, покровительницы всех музыкантов.

В этот день мир чтит не только талант и страсть музыкантов, но и музыкальное искусство, имеющее огромное влияние на человечество, ведь жизнь на земле без музыки нельзя и представить. Музыкальное творчество – одно из красивейших достижений человечества, затрагивающее сердца на протяжении тысячелетий. 22 ноября чествуется память святой Цецилии, покровительницы всех музыкантов. Международный день сына. Семейный праздник призван укреплять родственные отношения. Дополнительная возможность поздравить сыночка — или еще маленького, или уже взрослого. Праздник также и для матерей, имеющих сыновей. Концепция международного праздника основана в 2014 году.

Какой день ангела и именины 22 ноября

Согласно новому, принятому в Украине церковному календарю, 22 ноября празднуют свои именины Филимон, Архип, Валерия и Прокоп.

Что нельзя делать 22 ноября

На Прокопьев день, по народным традициям, устраивали вечерние посиделки всем селением. К этому готовились несколько дней. После вкусного ужина дети шли играть, а взрослые могли общаться до самой ночи. В этот день запрещено:

ссориться с близкими или соседями;

выяснять отношения или вспоминать старые обиды;

нельзя злословить.

Поскольку продолжается Рождественский пост, нельзя есть пищу животного происхождения: мясо, молоко, яйца.