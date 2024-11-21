Все о дне 22 ноября: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать
Содержание:
Церковный праздник 22 ноября
По новоюлианскому календарю, 22 ноября церковь чтит память мученика Прокопия, апостолов от 70 Филимона и Архипа, мученицы равноапостольной Апфии и благоверного князя Ярополка.
- Мученика Прокопия, чтеца. Церковь чествует мученика Прокопия Кесарийского. А в народе говорят: Прокопьев день. По библейским преданиям, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в церкви, получил дар чудотворения и исцелял людей. Прокопий разъяснял Священное Писание, а также переводил его на сирийский язык. Во время преследования последователей христианства Прокопия арестовали и за отказ отречься от веры казнили. У украинцев день Прокопия имеет также народные обычаи и приметы.
- День апостолов от 70 Филимона и Архипа, а также мученицы равноапостольной Апфии. По христианским преданиям, апостолы Архип и Филимон были братьями и проповедовали христианство в разных городах, в том числе у себя дома в городе Колоссы. Апфия была женой Филимона, вместе они преобразовали свой дом в церковь, где проповедовали, а также приютили бездомных, путешествующих и помогали больным. Во время правления императора Нерона все трое были арестованы и подверглись мучениям за отказ отмечать языческий праздник. Святые умерли мученической смертью.
- Благоверного Ярополка – князя Владимира-Волынского. Ярополк Изяславич, в крещении — Петр, был внуком Ярослава Мудрого. После смерти своего отца он получил во владение город Владимир-Волынский. В то время среди князей шла постоянная вражда за власть и территорию. Князь Ярополк был коварно убит. Тело князя было перенесено в Киев и похоронено в церкви Святого Петра, которую он сам и основал еще при жизни.
Международные праздники 22 ноября
- Всемирный день музыканта. В этот день мир чтит не только талант и страсть музыкантов, но и музыкальное искусство, имеющее огромное влияние на человечество, ведь жизнь на земле без музыки нельзя и представить. Музыкальное творчество – одно из красивейших достижений человечества, затрагивающее сердца на протяжении тысячелетий. 22 ноября чествуется память святой Цецилии, покровительницы всех музыкантов.
- Международный день сына. Семейный праздник призван укреплять родственные отношения. Дополнительная возможность поздравить сыночка — или еще маленького, или уже взрослого. Праздник также и для матерей, имеющих сыновей. Концепция международного праздника основана в 2014 году.
Какой день ангела и именины 22 ноября
Согласно новому, принятому в Украине церковному календарю, 22 ноября празднуют свои именины Филимон, Архип, Валерия и Прокоп.
Что нельзя делать 22 ноября
На Прокопьев день, по народным традициям, устраивали вечерние посиделки всем селением. К этому готовились несколько дней. После вкусного ужина дети шли играть, а взрослые могли общаться до самой ночи. В этот день запрещено:
- ссориться с близкими или соседями;
- выяснять отношения или вспоминать старые обиды;
- нельзя злословить.
Поскольку продолжается Рождественский пост, нельзя есть пищу животного происхождения: мясо, молоко, яйца.