Усе про день 22 листопада: яке церковне свято, день ангела та що не можна робити

Мученик Прокопій, читець. Фото: bogoslov.kharkov.ua

Церковне свято 22 листопада

За новоюліанським календарем, 22 листопада церква вшановує пам'ять мученика Прокопія, апостолів від 70 Филимона й Архипа, мучениці рівноапостольної Апфії та благовірного князя Ярополка.

Мученика Прокопія, читця . Церква вшановує мученика Прокопія Кесарійського. А в народі кажуть: Прокопіїв день. За біблійними переказами, Прокопій народився у Єрусалимі й служив читцем в церкві, отримав дар чудотворення та зцілював людей. Прокопій роз’яснював Святе Письмо, а також перекладав його на сирійську мову. Під час переслідування послідовників християнства Прокопія заарештували й за відмову зректися віри стратили. В українців день Прокопія має також народні звичаї та прикмети.

. Церква вшановує мученика Прокопія Кесарійського. А в народі кажуть: Прокопіїв день. За біблійними переказами, Прокопій народився у Єрусалимі й служив читцем в церкві, отримав дар чудотворення та зцілював людей. Прокопій роз’яснював Святе Письмо, а також перекладав його на сирійську мову. Під час переслідування послідовників християнства Прокопія заарештували й за відмову зректися віри стратили. В українців день Прокопія має також народні звичаї та прикмети. День апостолів від 70 Филимона й Архипа , а також мучениці рівноапостольної Апфії . За християнськими переказами, апостоли Архип та Филимон були братами та проповідували християнство в різних містах, зокрема в себе вдома в місті Колоси. Апфія була дружиною Филимона, разом вони перетворили свій будинок на церкву, де проповідували, а також давали притулок бездомним, мандрівникам та допомагали хворим. За правління імператора Нерона всі троє були заарештовані й піддалися тортурам за відмову відзначати язичницьке свято. Святі померли мученицькою смертю.

, а також . За християнськими переказами, апостоли Архип та Филимон були братами та проповідували християнство в різних містах, зокрема в себе вдома в місті Колоси. Апфія була дружиною Филимона, разом вони перетворили свій будинок на церкву, де проповідували, а також давали притулок бездомним, мандрівникам та допомагали хворим. За правління імператора Нерона всі троє були заарештовані й піддалися тортурам за відмову відзначати язичницьке свято. Святі померли мученицькою смертю. Благовірного Ярополка – князя Володимира-Волинського. Ярополк Ізяславич, у хрещенні мав ім’я Петро, був онуком Ярослава Мудрого. Після смерті свого батька він отримав до володарювання місто Володимир-Волинський. Того часу серед князів йшла постійна ворожнеча за владу та територію. Князя Ярополка було підступно вбито. Тіло князя було перенесено до Києва і поховано у церкві Святого Петра, яку ж він сам і започаткував ще за життя.

Міжнародні свята 22 листопада

Всесвітній день музиканта . В цей день світ вшановує не лише талант і пристрасть музикантів, а й загалом музичне мистецтво, що має величезний вплив на людство, адже життя на землі без музики не можна й уявити. Музична творчість – одне з красивих досягнень людства, що торкається сердець протягом тисячоліть. 22 листопада вшановується пам’ять святої Цецилії, покровительки усіх музикантів.

. В цей день світ вшановує не лише талант і пристрасть музикантів, а й загалом музичне мистецтво, що має величезний вплив на людство, адже життя на землі без музики не можна й уявити. Музична творчість – одне з красивих досягнень людства, що торкається сердець протягом тисячоліть. 22 листопада вшановується пам’ять святої Цецилії, покровительки усіх музикантів. Міжнародний день сина. Родинне свято покликане зміцнювати родинні стосунки. Додаткова нагода привітати синочка — чи малого, чи вже дорослого. Свято також і для матерів, що мають синів. Концепція міжнародного свята заснована 2014 року.

Який день ангела та іменини 22 листопада

Відповідно до нового, ухваленого в Україні церковного календаря, 22 листопада святкують свої іменини Филимон, Архип, Валерія та Прокоп.

Що не можна робити 22 листопада

На Прокопів день, за народними традиціями, влаштовували вечірні посиденьки всім поселенням. До цього готувалися за кілька днів. Після смачної вечері діти йшли бавитися, а дорослі могли спілкуватися аж до самої ночі. В цей день вважалося забороненим:

сваритися з близькими або сусідами;

з’ясовувати стосунки або пригадувати старі образи;

не можна лихословити.

Оскільки триває Різдвяний піст, не можна їсти продукти тваринного походження: м’ясо, молоко, яйця.