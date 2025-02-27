Все о 28 февраля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 28 февраля
28 февраля – переходной праздник Преподобного Касияна Римлянина. Известный церковный деятель конца IV – начала V века, ученик святого Иоанна Златоуста. В молодом возрасте принял монашество в Вифлеемской обители, после чего вместе с братом Германом провел семь лет в странствиях по Фиваиде и Скитской пустыне, перенимая опыт египетских подвижников.
Позже основал монастыри в Марселе и написал труды, ставшие основой для западного монашества. Его память обычно отмечают 29 февраля, но в невисокосные годы праздник переносится на 28 февраля.
Преподобный Касиян Затворник Киево-Печерский. Святой Киево-Печерской лавры, прославившийся своим подвижничеством. О его жизни сохранилось немного сведений, однако известно, что он отличался смирением, послушанием, трудолюбием и строгим постом. Его день памяти также выпадает на 29 февраля, но переносится на 28 число.
Преподобные Марина и Кира – святые женщины, которые своей благочестивой жизнью стали примером преданности и духовной силы.
Преподобный Василий, епископ Парийский – епископ города Парий, не отрекшийся от веры даже во времена преследований.
Продолжается Масленица – неделя перед Великим постом, наполненная народными обрядами и весельем.
Именины и день ангела 28 февраля
28 февраля празднуют именины носители таких имен:
- Марина – имя греческого происхождения, что означает "морская".
- Кира – происходит от греческого слова "κυρία", означающего "госпожа" или "власть".
- Василий – греческое имя, означающее "царский" или "величественный".
- Касиан – имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Cassianus.
Государственные и международные праздники 28 февраля
День работников патрульно-постовой службы Украины – это профессиональный праздник отмечают в честь сотрудников службы, обеспечивающих охрану общественного порядка. Они предотвращают правонарушения и заботятся о безопасности граждан на улицах и в общественных местах.
День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины – отмечается в честь специалистов, отвечающих за навигацию воздушных судов, расчет маршрута и безопасность полетов. Штурманы играют ключевую роль в военных операциях, поскольку обеспечивают точность и своевременность выполнения задач.
Международный день противодействия буллингу – целью этого дня является привлечение внимание к проблеме буллинга, повышение осведомленности общества и акцентирование на важности создания безопасной и доброжелательной среды в учебных заведениях и вне их. В этот день организуются просветительские мероприятия, лекции и тренинги, помогающие понять причины и последствия буллинга, а также учат, как ему противодействовать.
Народные приметы и что нельзя делать 28 февраля
28 февраля в народе известен как Касьянов день, считающийся временем неурядиц и трудностей. Существует поверье, что взгляд святого Касияна может принести несчастье, поэтому в этот день пытались избегать важных дел.
Приметы:
если 28 февраля идет снег или холодная погода – весна будет поздней;
солнечная погода в этот день предвещает раннее наступление тепла.
Нельзя начинать новые дела – считается, что они будут неудачными. Также 28 февраля не стоит отправляться в дальние путешествия и заниматься тяжелым физическим трудом.
Поскольку продолжается Масленица, то украинцы готовят традиционные блюда – вареники и блины. Уже не едят мясо. Масленица или Сыропустная неделя – это подготовка к Великому посту.