Все о 28 февраля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

28 февраля – последний день зимы и важный день в церковном календаре. Кто празднует именины и какие профессиональные праздники отмечаются 28 февраля

Какой праздник 28 февраля / Фото: freepik

Какой церковный праздник 28 февраля

28 февраля – переходной праздник Преподобного Касияна Римлянина. Известный церковный деятель конца IV – начала V века, ученик святого Иоанна Златоуста. В молодом возрасте принял монашество в Вифлеемской обители, после чего вместе с братом Германом провел семь лет в странствиях по Фиваиде и Скитской пустыне, перенимая опыт египетских подвижников.

Позже основал монастыри в Марселе и написал труды, ставшие основой для западного монашества. Его память обычно отмечают 29 февраля, но в невисокосные годы праздник переносится на 28 февраля.

Какой церковный праздник 28 февраля, Кассиян Римлянин / фото: bogoslov

Преподобный Касиян Затворник Киево-Печерский. Святой Киево-Печерской лавры, прославившийся своим подвижничеством. О его жизни сохранилось немного сведений, однако известно, что он отличался смирением, послушанием, трудолюбием и строгим постом. Его день памяти также выпадает на 29 февраля, но переносится на 28 число.

Преподобные Марина и Кира – святые женщины, которые своей благочестивой жизнью стали примером преданности и духовной силы.

Преподобный Василий, епископ Парийский – епископ города Парий, не отрекшийся от веры даже во времена преследований.

Продолжается Масленица – неделя перед Великим постом, наполненная народными обрядами и весельем.

О дате начала и завершения Масленицы Когда Масленица 2025: дата по новому календарю и главные традиции

Именины и день ангела 28 февраля

28 февраля день Ангела / фото: freepik

28 февраля празднуют именины носители таких имен:

Марина – имя греческого происхождения, что означает "морская".

Кира – происходит от греческого слова "κυρία", означающего "госпожа" или "власть".

Василий – греческое имя, означающее "царский" или "величественный".

Касиан – имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Cassianus.

Государственные и международные праздники 28 февраля

День работников патрульно-постовой службы Украины – это профессиональный праздник отмечают в честь сотрудников службы, обеспечивающих охрану общественного порядка. Они предотвращают правонарушения и заботятся о безопасности граждан на улицах и в общественных местах.

День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины – отмечается в честь специалистов, отвечающих за навигацию воздушных судов, расчет маршрута и безопасность полетов. Штурманы играют ключевую роль в военных операциях, поскольку обеспечивают точность и своевременность выполнения задач.

Международный день противодействия буллингу – целью этого дня является привлечение внимание к проблеме буллинга, повышение осведомленности общества и акцентирование на важности создания безопасной и доброжелательной среды в учебных заведениях и вне их. В этот день организуются просветительские мероприятия, лекции и тренинги, помогающие понять причины и последствия буллинга, а также учат, как ему противодействовать.

Народные приметы и что нельзя делать 28 февраля

Народные приметы 28 февраля / фото: depositphotos

28 февраля в народе известен как Касьянов день, считающийся временем неурядиц и трудностей. Существует поверье, что взгляд святого Касияна может принести несчастье, поэтому в этот день пытались избегать важных дел.

Приметы:

если 28 февраля идет снег или холодная погода – весна будет поздней;

солнечная погода в этот день предвещает раннее наступление тепла.

Нельзя начинать новые дела – считается, что они будут неудачными. Также 28 февраля не стоит отправляться в дальние путешествия и заниматься тяжелым физическим трудом.

Поскольку продолжается Масленица, то украинцы готовят традиционные блюда – вареники и блины. Уже не едят мясо. Масленица или Сыропустная неделя – это подготовка к Великому посту.