Усе про 28 лютого: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

28 лютого – останній день зимового періоду і визначний день у церковному календарі. Хто святкує іменини та які професійні свята відзначають 28 лютого

Яке свято 28 лютого / Фото: freepik

Яке церковне свято 28 лютого

28 лютого – перехідне свято Преподобного Касіяна Римлянина. Це відомий церковний діяч кінця IV – початку V століття, учень святого Івана Золотоустого. У молодому віці прийняв чернецтво у Вифлеємській обителі, після чого разом із братом Германом провів сім років у мандрах по Фіваїді та Скитській пустелі, переймаючи досвід єгипетських подвижників.

Пізніше заснував монастирі в Марселі та написав праці, що стали основою для західного чернецтва. Його пам’ять зазвичай відзначають 29 лютого, але в невисокосні роки свято переноситься на 28 лютого.

Яке церковне свято 28 лютого, Касіян Римлянин / фото: bogoslov

Преподобний Касіян Затворник Києво-Печерський. Святий Києво-Печерської лаври, який прославився своїм подвижництвом. Про його життя збереглося небагато відомостей, однак відомо, що він відзначався смиренням, послухом, працьовитістю та суворим постом. Його день пам’яті також припадає на 29 лютого, але переноситься на 28 число.

Преподобні Марина й Кіра – святі жінки, які своїм благочестивим життям стали прикладом відданості та духовної сили.

Преподобний Василій, єпископ Парійський – єпископ міста Парій, який не зрікся віри навіть під час переслідувань.

Продовжується Масниця – тиждень перед Великим постом, сповнений народних обрядів і веселощів.

Про дату початку і завершення Масниці Коли Масниця 2025: дата за новим календарем і головні традиції

Іменини та день ангела 28 лютого

28 лютого день Ангела / фото: freepik

28 лютого святкують іменини носії таких імен:

Марина – ім’я грецького походження, що означає "морська".

Кіра – походить від грецького слова "κυρία", яке означає "пані" або "влада".

Василь – грецьке ім’я, що означає "царський" або "величний".

Касіян – ім’я латинського походження, пов'язане з родовим ім'ям Cassianus.

Державні та міжнародні свята 28 лютого

День працівників патрульно-постової служби України – це професійне свято відзначають на честь співробітників служби, які забезпечують охорону громадського порядку, запобігають правопорушенням і піклуються про безпеку громадян на вулицях і в громадських місцях.

День штурманської служби авіації Збройних Сил України – відзначається на честь фахівців, які відповідають за навігацію повітряних суден, розрахунок маршруту й безпеку польотів. Штурмани відіграють ключову роль у військових операціях, оскільки забезпечують точність і своєчасність виконання завдань.

Міжнародний день протидії булінгу – цей день має на меті привернути увагу до проблеми булінгу, підвищити обізнаність суспільства й наголосити на важливості створення безпечного та доброзичливого середовища в навчальних закладах і поза ними. У цей день організовуються просвітницькі заходи, лекції та тренінги, що допомагають зрозуміти причини й наслідки булінгу, а також навчають, як йому протидіяти.

Народні прикмети і що не можна робити 28 лютого

Народні прикмети 28 лютого / фото: depositphotos

28 лютого у народі відомий як Касіянів день, що вважається часом негараздів і труднощів. Існує повір’я, що погляд святого Касіяна може принести нещастя, тому в цей день намагалися уникати важливих справ.

Прикмети:

якщо 28 лютого йде сніг або стоїть холодна погода – весна буде пізньою;

сонячна погода цього дня віщує раннє настання тепла.

Не можна починати нові справи – вважається, що вони будуть невдалими. Також 28 лютого не варто вирушати в далекі подорожі та займатися важкою фізичною працею.

Оскільки триває Масниця, то українці готують традиційні страви – вареники та млинці. Уже не їдять м'ясо. Масниця або ж Сиропусний тиждень – це підготовка до Великого посту.