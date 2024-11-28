Все о 29 ноября: какой церковный праздник, день ангела и народные приметы

Какой праздник 29 ноября (Фото: Depositphotos)

Церковный праздник завтра

29 ноября христианская церковь чествует мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена и преподобного Акакия Синайского. Также в этот день христиане отдают честь преподобному Нектарию Киево-Печерскому, священномученику Авиву, епископу Некресскому.

Мученик Парамон жил в III веке. В 250 году 370 христиан были арестованы и подвергнуты пыткам, чтобы отвратить их от веры во Христа. Местный житель Парамон не смог молча наблюдать за страданиями христиан и открыто выступил против царя, разоблачая его жестокость и признавая свою веру в Иисуса Христа. Правитель отдал приказ казнить всех.

жил в III веке. В 250 году 370 христиан были арестованы и подвергнуты пыткам, чтобы отвратить их от веры во Христа. Местный житель Парамон не смог молча наблюдать за страданиями христиан и открыто выступил против царя, разоблачая его жестокость и признавая свою веру в Иисуса Христа. Правитель отдал приказ казнить всех. Святой мученик Филумен также пострадал за Христа. Он занимался хлебной торговлей и являлся христианином. За это его конкуренты донесли на него правителю. В пытках Филумен не отрекся от веры и умер от потери крови.

также пострадал за Христа. Он занимался хлебной торговлей и являлся христианином. За это его конкуренты донесли на него правителю. В пытках Филумен не отрекся от веры и умер от потери крови. Нектарий Печерский был благочестивым монахом, жившим в Киево-Печерском монастыре.

был благочестивым монахом, жившим в Киево-Печерском монастыре. Преподобный Акакий Синайский жил в VI веке и был послушником в монастыре. Акакий был примером терпения и послушания. Он прожил короткую жизнь в молитве и благодарности Богу. Настоятель монастыря был злым человеком и заставлял работать Акакия сверх меры, морил его голодом и даже избивал. После смерти Акакия настоятель раскаялся и провел остальную жизнь в посте и молитве, прося прощения.

Какой день ангела и именины 29 ноября

По новому церковному календарю, действующему в Украине, в этот день свои именины празднуют Даниил, Денис, Иван, Николай и Сергей.

Что нельзя делать 29 ноября: народные приметы

Этот день имеет свои народные традиции. В народе верили, что 29 ноября можно узнать, какая погода будет зимой.

Если погода 29 ноября сухая — зима будет теплой и бесснежной.

Если идет пушистый снег с большими снежинками – ждать оттепели.

Большой снегопад в Парамонов день – хороший знак, предвещающий богатый урожай.

В Парамонов день нельзя заметать и вытирать пыль, по поверью — можно вымести свое счастье. А если же дать кому-то в долг – то это к удаче, будет изобилие круглый год.

Верующие в этот день соблюдают правила Рождественского поста.