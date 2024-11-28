Усе про 29 листопада: яке церковне свято, день ангела та народні прикмети

Яке свято 29 листопада (Фото: Depositphotos)

Церковне свято завтра

29 листопада християнська церква вшановує мученика Парамона і з ним 370 мучеників, мученика Філумена та преподобного Акакія Синайського. Також у цей день християни віддають шану преподобному Нектарію Києво-Печерському, священномученику Авіву, єпископу Некреському.

Мученик Парамон жив у III столітті. 250 року 370 християн були заарештовані та піддані тортурам для їх відвернення від віри у Христа. Місцевий житель Парамон не зміг мовчки спостерігати за стражданнями християн і відкрито виступив проти царя, викриваючи його жорстокість та визнаючи й свою віру в Ісуса Христа. Правитель наказав стратити усіх.

жив у III столітті. 250 року 370 християн були заарештовані та піддані тортурам для їх відвернення від віри у Христа. Місцевий житель Парамон не зміг мовчки спостерігати за стражданнями християн і відкрито виступив проти царя, викриваючи його жорстокість та визнаючи й свою віру в Ісуса Христа. Правитель наказав стратити усіх. Святий мученик Філумен так само постраждав за Христа. Він займався хлібною торгівлею і був християнином. За це його конкуренти донесли на нього правителю. Катований Філумен не зрікся віри та помер від втрати крові.

так само постраждав за Христа. Він займався хлібною торгівлею і був християнином. За це його конкуренти донесли на нього правителю. Катований Філумен не зрікся віри та помер від втрати крові. Нектарій Печерський був благочестивим ченцем, який жив у Києво-Печерському монастирі.

був благочестивим ченцем, який жив у Києво-Печерському монастирі. Преподобний Акакій Синайський жив у VI столітті та був послушником у монастирі. Акакій був прикладом терпіння та слухняності. Він прожив коротке життя в молитві та вдячності Богу. Настоятель монастиря був лихою людиною і змушував працювати Акакія понад міру, морив його голодом і навіть бив. Після смерті Акакія настоятель розкаявся і провів решту життя в пості й молитві, просячи вибачення.

Який день ангела та іменини 29 листопада

За новим церковним календарем, що діє в Україні, в цей день свої іменини святкують Данило, Денис, Іван, Микола та Сергій.

Що не можна робити 29 листопада: народні прикмети

Цей день має свої народні традиції. Наші предки вірили, що 29 листопада можна визначити погоду на зиму.

Якщо погода 29 листопада суха – зима буде теплою та безсніжною.

Якщо іде пухкий сніг з великими сніжинками – чекати відлиги.

Великий снігопад у Парамонів день – добрий знак, що віщує багатий урожай.

У Парамонів день не можна замітати та витирати пилюку, за повір’ям — можна вимести своє щастя. А якщо ж дати комусь у борг – то на удачу, буде достаток цілий рік.

Віряни у цей день дотримуються правил Різдвяного посту.