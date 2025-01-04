Все о 5 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 5 января (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 5 января
  2. Именины и день ангела завтра
  3. Международные праздники
  4. Народные приметы и традиции 5 января

Какой церковный праздник завтра, 5 января

По украинским традициям 5 января отмечают Навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. В народе еще говорят Голодная кутья, или Второй сочельник. Так называют вечер перед Крещением – христианским праздником Богоявления и Крещения Христова, которые отмечаются вместе 6 января.

В праздник по христианским традициям установлен однодневный пост, поскольку Крещение Господне очень важно для верующих. Основное блюдо вечера – кутья, также важным обрядовым блюдом является узвар.

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В Крещенский вечер начинается литургия в церквях. После окончания службы совершается Великое освящение воды. Напомним, по украинским народным традициям в этот день вся вода во всех водоемах считается магической, обладающей целебными свойствами.

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Именины и день ангела завтра

В день Навечерия Богоявления, 5 января, день ангела отмечают Григорий, Евгения и Евгений, Иосиф, Лукьян и Матвей.

Все о 5 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 5 января (Фото: Pixabay / JillWellington)

Международные праздники

Христиане во всем мире 5 января отмечают Двенадцатую ночь. Это ночь, завершающая двенадцатидневный цикл Рождественских праздников. В Украине Крещение также последний день зимнего цикла праздников. По славянским традициям Святки длятся также 12 дней. В разных культурах Двенадцатая ночь имеет свои особенности, которые объединены с религиозными христианскими традициями, а также праздничным весельем.

Традиция отмечать Рождественские праздники в течение 12 дней достигает средневековых времен. Обычаи праздника можно найти в произведениях Бена Джонсона и Чарльза Диккенса. Пьеса Шекспира "Двенадцатая ночь" отражает дух праздника.

Народные приметы и традиции 5 января

По украинским традициям это последний день, когда едят кутью. Также к столу традиционно готовят узвар, пирожки, рыбу, блины и пончики.

Нельзя в этот день стирать белье и отказывать кому-нибудь в помощи. В народе существуют несколько примет к Крещенскому сочельнику:

  • если на Голодную кутью обильный снег, то лето будет урожайным;
  • ясное небо и яркие звезды предвещают приплод скота;
  • слезы в этот вечер предсказывают несчастье на целый год, поэтому нельзя плакать;
  • сильный ветер — предвестник дождливого лета.
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