Усе про 5 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 5 січня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 5 січня

За українськими традиціями 5 січня відзначають Надвечір’я Богоявлення, або Хрещенський Святвечір. У народі ще кажуть Голодна кутя, або Другий Святвечір. Так називають вечір перед Водохрещем – християнським святом Богоявлення та Хрещення Христового, що відзначаються разом 6 січня.

У свято за християнськими традиціями встановлений одноденний піст, оскільки Хрещення Господнє дуже важлива подія для вірян. Основна страва вечора – кутя, також важливою обрядовою стравою є узвар.

У Водохресний вечір розпочинається літургія в церквах. Після закінчення служби відбувається Велике освячення води. Нагадаємо, за українськими народними традиціями цього дня вся вода в усіх водоймах вважається магічною, що має цілющі властивості.

Іменини та день ангела завтра

У день Надвечір’я Богоявлення, 5 січня, день ангела відзначають Григорій, Євгенія та Євгеній, Йосип, Лук’ян і Матвій.

Який день ангела 5 січня (Фото: Pixabay / JillWellington)

Міжнародні свята

Християни у всьому світі 5 січня відзначають Дванадцяту ніч. Це ніч, що завершує дванадцятиденний цикл Різдвяних свят. В Україні Водохреще також останній день зимового циклу свят. За слов’янськими традиціями Святки тривають також 12 днів. У різних культурах Дванадцята ніч має свої особливості, поєднані з релігійними християнськими традиціями, а також святковими веселощами.

Традиція відзначати Різдвяні свята протягом 12 днів сягає середньовічних часів. Звичаї свята можна знайти у творах Бена Джонсона та Чарльза Діккенса. П’єса Шекспіра "Дванадцята ніч" відображає дух свята.

Народні прикмети й традиції 5 січня

За українськими традиціями це останній день, коли їдять кутю. Також до столу традиційно готують узвар, пиріжки, рибу, млинці та пампушки.

Не можна цього дня прати білизну та відмовляти комусь у допомозі. В народі існують кілька прикмет до Водохресного Святвечора: