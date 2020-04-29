10 главных новостей Украины и мира на 19:00 29 апреля

1. КАБМИН ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСКАТЬ АДАПТИВНЫЙ КАРАНТИН. После 11 мая ограничительные меры будут усиливаться тех областях, где произойдут вспышки заражения коронавирусом, а не по всей Украине (подробнее).

2. НЕДОВОЛЬНЫЕ КАРАНТИНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТ У КАБМИНА. Митингующие принесли с собой плакаты и листовки с надписями: "Я два месяца без хлеба, а ты продаешь бюджет?", "Нас вперед ногами? Нет! Вас под зад ногой", "Карантин для всех, или выборочно?". В центр столицы стянули Нацгвардию и полицию (подробнее).

3. ЛЮБЧЕНКО НАЗНАЧЕН НОВЫМ ГЛАВОЙ НАЛОГОВОЙ. Чиновник не проходил конкурс, однако будет обязан пройти его после окончания карантина (подробнее).

4. КАБМИН НАЗНАЧИЛ ПЛИСА ГЛАВОЙ ГОСАУДИТ СЛУЖБЫ. Чиновник будет исполнять обязанности временно, контракт подписан до конца карантина. После карантина – будет конкурс (подробнее).

5. WIZZ AIR ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ БАЗУ ВО ЛЬВОВЕ И АНОНСИРУЕТ 7 НОВЫХ МАРШРУТОВ. Во Львове разместят один самолет Airbus A320. С июля удут открыты пять новых рейсов со Львова и два – из Харькова (подробнее).

6. GOOGLE СДЕЛАЛА БЕСПЛАТНЫМ СВОЙ АНАЛОГ ZOOM. Теперь обычный аккаунт Google можно будет использовать для создания собственных конференций до 100 участников и для подключения к чужим (подробнее).

7. ZN: МУЖ ГЛАВБУХА "КВАРТАЛА" ПОЛУЧИЛ ТОП-ДОЛЖНОСТЬ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ РАЗВЕДКИ. По данным издания, Александра Пашкова назначили директором департамента стратегической агентурной разведки. До победы Зеленского на выборах он был кадровым разведчиком на низовых должностях (подробнее).

8. МАУ ЗАПРЕТИЛИ ВЕЗТИ ЗАРОБИТЧАН В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. Госавиаслужба выдала запрет за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы, утверждают в компании (подробнее).

9. АКАДЕМИЯ НАУК СПРОГНОЗИРОВАЛА РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В УКРАИНЕ. Эксперты предполагают, что пик новых случаев заболеваемости COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая (подробнее).

10. ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ ОТРЕАГИРОВАЛ НА СКАНДАЛ С АГЕНТОМ РФ. Он обязуется не допуститб иностранного влияния на ее внутреннюю политику, однако высылать российского посла пока не будут. Бабиш говорил об этом на фоне скандала о предполагаемым приезде в Прагу агента спецслужб РФ, который якобы привез яд для отравления пражских политиков (подробнее).

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