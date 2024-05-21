10 украинских военных завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах
10 украинских военнослужащих прошли курс обучения в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
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Нидерланды согласились предоставить Украине минимум 24 самолета F-16, которые нужно обслуживать.
Украинские военные тренировались обслуживать все важные для пилота истребителя детали. Речь идет о шлеме, кислородных системах и парашютах на борту.
Кроме этого, украинские военные тренировались составлять и проверять комплект выживания, позволяющий пилоту самолета продержаться несколько дней после аварийной посадки. В него входят продукты питания и медикаменты.
"Пилоты F-16 фактически отдают свою жизнь в руки солдат, обслуживающих самолеты. Как только они взлетают, они знают, что могут положиться на знания и навыки этих людей и что самолет будет в порядке", – говорится в заявлении оборонного ведомства Нидерландов.
- 18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.
- 29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.
- 6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.
- 7 мая спикер ВС Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе.
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