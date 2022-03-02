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141 страна против действий Путина. "Это антивоенная коалиция" – заявил глава МИД Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 19:42
141 страна против действий Путина.
Экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по Украине (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

В мире создана антивоенная коалиция в поддержку Украины и против действий президента России Владимира Путина. Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам голосования за резолюцию, которая осуждает агрессию России против Украины, на экстренной сессии Генассамблеи ООН.

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"Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Агрессия против Украины".

Так выглядит одиночество России в мире.

141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий.

Так выглядит антивоенная коалиция за Украину.

Резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы ее международно признанных границ, то есть, включая Крым и ОРДЛО.

Резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией ее преступлений, в том числе агрессии. Ее также используют в международных судах.

Мы победим", – заявил Кулеба.

  • Президенту России Владимиру Путину, чтобы убить себя, необязательно использовать ядерное оружие. Он может поступить как парень в берлинском бункере в 1945-м, заявил на срочном заседании Генассамблеи ООН постпред Украины Сергей Кислица.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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