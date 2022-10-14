15 объектов энергетики, которые хотели уничтожить россияне, уже восстановлены – Зеленский

15 объектов энергетической инфраструктуры, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"В большинстве областей восстановлена техническая возможность поставки электричества, хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные", – сказал он.

Зеленский также обратился к украинцам с просьбой продолжать сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы энергетическая система работала стабильно. "Это тоже элемент защиты государства", – подчеркнул президент.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.

11 октября РФ продолжила атаковать Украину ракетами из Каспийского моря. За полдня ПВО сбили 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил CNN, что за два дня российскими ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг его расчеты.

Вадим Ребрина

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