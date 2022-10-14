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15 объектов энергетики, которые хотели уничтожить россияне, уже восстановлены – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 23:46
15 объектов энергетики, которые хотели уничтожить россияне, уже восстановлены – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

15 объектов энергетической инфраструктуры, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"В большинстве областей восстановлена техническая возможность поставки электричества, хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные", – сказал он.

Зеленский также обратился к украинцам с просьбой продолжать сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы энергетическая система работала стабильно. "Это тоже элемент защиты государства", – подчеркнул президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика инфраструктура электроэнергия
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