17 000 россиян покинули фронт из-за ИПСО. ГУР: Украина работает в этом направлении

Глава Командования специальных операций армии США генерал-лейтенант Джонатан Брага в интервью Business Insider рассказал, что благодаря информационным операциям Украина вывела с поля боя около 17 000 российских военных. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отказался подтверждать цифры LIGA.net, однако, по его словам, Украина действительно работает в этом направлении.

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"На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общего потенциала подразделения – это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника", – сказал Брага, заявив, что Украине не пришлось физически ликвидировать около 17 000 оккупантов, поскольку они сами ушли с поля боя.

По его словам, существует "множество примеров распространения низкого боевого духа среди российских военных, которые могут быть использованы украинскими операциями", и Кремль пытается противодействовать этому явлению.

Среди этих примеров – жестокие методы РФ, такие как казни солдат, отказывающихся выполнять приказы или отступающих, как это было в практике советских войск во время Второй мировой войны, и другие.



LIGA.net обратилась к представителю ГУР, чтобы узнать достоверность предоставленной информации, однако Юсов сказал: "Мы не будем комментировать цифры, но Украина, конечно, работает в этом направлении".

По данным ГУР, после операции с перегоном в Украину российского вертолета Ми-8 количество россиян, желающих сдаться в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%.

17 октября в "Хочу жить" сообщили, что в настоящее время на стадии завершения находится уже более 1000 операций по добровольной сдаче в плен российских оккупантов.

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