17 000 росіян залишили фронт через ІПСО. ГУР: Україна працює в цьому напрямі

Голова Командування спеціальних операцій армії США, генерал-лейтенант Джонатан Брага в інтерв'ю Business Insider розповів, що завдяки інформаційним операціям Україна вивела з поля бою близько 17 000 російських військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відмовився підтверджувати LIGA.net цифри, однак, за його словами, Україна справді працює в цьому напрямі.

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"На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів, підрив загального потенціалу підрозділу – це невід’ємна і традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб посіяти сумніви у свідомості противника", – сказав Брага, заявивши, що Україні не довелося фізично ліквідовувати близько 17 000 окупантів, оскільки вони самі пішли з поля бою.

За його словами, існує "безліч прикладів поширення низького бойового духу серед російських військових, що можуть бути використані українськими операціями", і Кремль намагається протидіяти цьому явищу.

Серед цих прикладів – жорстокі методи РФ, такі як страти солдатів, які відмовляються виконувати накази або відступають, як це було у практиці радянських військ під час Другої світової війни, та інші.



LIGA.net звернулася до представника ГУР, аби дізнатися правдивість поданої інформації, проте Юсов сказав: "Ми не будемо коментувати цифри, але Україна, звісно, працює в цьому напрямку".

За даними ГУР, після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість росіян, які хочуть здатися в полон в рамках проєкту "Хочу жити", зросла на 70%.

17 жовтня в "Хочу жити" повідомили, що наразі на стадії завершення вже понад 1000 операцій щодо добровільної здачі в полон російських окупантів.

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