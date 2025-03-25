185 лет премиум-подписки Netflix. ЦПД опроверг рекламу контрактов для молодежи

Центр считает, что подобная "реклама" может являться частью информационной кампании влияния на программу "Контракт 18-24"

Украинские военные (Фото: Maria Senovilla/EPA)

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опроверг рекламу контрактов на военную службу для молодежи, где полученные деньги сравнивают с продолжительностью премиальной подписки на Netflix. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

После верификации во всех ответственных ведомствах, включая Министерство обороны, в ЦПД заявили, что государственные структуры не размещали подобную рекламу.

Центр отметил, что такая "реклама" может быть частью информационной кампании влияния на программу "Контракт 18-24", а ее срыв в целом является частью усилий России по подрыву обороноспособности Украины.

На этом фоне в Центре призвали доверять только верифицированным источникам информации.