185 лет премиум-подписки Netflix. ЦПД опроверг рекламу контрактов для молодежи
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опроверг рекламу контрактов на военную службу для молодежи, где полученные деньги сравнивают с продолжительностью премиальной подписки на Netflix. Об этом сообщила пресс-служба Центра.
После верификации во всех ответственных ведомствах, включая Министерство обороны, в ЦПД заявили, что государственные структуры не размещали подобную рекламу.
Центр отметил, что такая "реклама" может быть частью информационной кампании влияния на программу "Контракт 18-24", а ее срыв в целом является частью усилий России по подрыву обороноспособности Украины.
На этом фоне в Центре призвали доверять только верифицированным источникам информации.
- В феврале 2025 года Зеленский анонсировал контракты с ВСУ для мужчин в возрасте 18-24 лет.
- Впоследствии программа была запущена. Согласно ей военные, которые подпишут контракт, вдобавок к зарплате получат 1 000 000 гривен.
- Также появилась возможность подать заявку на контракт через приложение "Резерв+".
- Контрактники в возрасте 18-24 лет из обещанной выплаты в миллион должны получать 500 000 гривен во время службы и такую же сумму после завершения контракта.