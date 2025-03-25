185 років преміумпідписки Netflix. ЦПД спростував рекламу контрактів для молоді
Українські військові (Фото: Maria Senovilla/EPA)

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував рекламу контрактів на військову службу для молоді, де отримані гроші порівнюють з тривалістю преміальної підписки на Netflix. Про це повідомила пресслужба Центру.

Після верифікації у всіх відповідальних відомствах, включно з Міністерством оборони, в ЦПД заявили, що державні структури не розміщували подібну рекламу.

185 років преміумпідписки Netflix. ЦПД спростував рекламу контрактів для молоді

Центр зазначив, що така "реклама" може бути частиною інформаційної кампанії впливу на програму "Контракт 18-24", а її зрив загалом є частиною зусиль Росії з підриву обороноздатності України. На тлі цього в Центрі закликали довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

  • У лютому 2025 року Зеленський анонсував контракти із ЗСУ для чоловіків у віці 18-24 років.
  • Згодом програму було запроваджено. Згідно з нею військові, які підпишуть контракт, на додачу до зарплати отримають 1 000 000 гривень.
  • Також з'явилася можливість подати заявку на контракт через застосунок "Резерв+".
  • Контрактники у віці 18-24 років з обіцяної виплати у мільйон мають отримувати 500 000 гривень під час служби й таку саму суму після завершення контракту.
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