185 років преміумпідписки Netflix. ЦПД спростував рекламу контрактів для молоді
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував рекламу контрактів на військову службу для молоді, де отримані гроші порівнюють з тривалістю преміальної підписки на Netflix. Про це повідомила пресслужба Центру.
Після верифікації у всіх відповідальних відомствах, включно з Міністерством оборони, в ЦПД заявили, що державні структури не розміщували подібну рекламу.
Центр зазначив, що така "реклама" може бути частиною інформаційної кампанії впливу на програму "Контракт 18-24", а її зрив загалом є частиною зусиль Росії з підриву обороноздатності України. На тлі цього в Центрі закликали довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
- У лютому 2025 року Зеленський анонсував контракти із ЗСУ для чоловіків у віці 18-24 років.
- Згодом програму було запроваджено. Згідно з нею військові, які підпишуть контракт, на додачу до зарплати отримають 1 000 000 гривень.
- Також з'явилася можливість подати заявку на контракт через застосунок "Резерв+".
- Контрактники у віці 18-24 років з обіцяної виплати у мільйон мають отримувати 500 000 гривень під час служби й таку саму суму після завершення контракту.