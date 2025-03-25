185 років преміумпідписки Netflix. ЦПД спростував рекламу контрактів для молоді

Центр вважає, що подібна "реклама" може бути частиною інформаційної кампанії впливу на програму "Контракт 18-24"

Українські військові (Фото: Maria Senovilla/EPA)

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував рекламу контрактів на військову службу для молоді, де отримані гроші порівнюють з тривалістю преміальної підписки на Netflix. Про це повідомила пресслужба Центру.

Після верифікації у всіх відповідальних відомствах, включно з Міністерством оборони, в ЦПД заявили, що державні структури не розміщували подібну рекламу.

Центр зазначив, що така "реклама" може бути частиною інформаційної кампанії впливу на програму "Контракт 18-24", а її зрив загалом є частиною зусиль Росії з підриву обороноздатності України. На тлі цього в Центрі закликали довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.