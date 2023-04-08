UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"220 самолетов 23 типов". НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе с 1949 года

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 14:20
Авиация США (Фото: EPA)

НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе за время существования Альянса, будут участвовать примерно 220 самолетов. Об этом сообщил генерал-лейтенант ВВС США Майкл Энтони Ло.

По его словам, многонациональные учения под руководством Германии будут сосредоточены на оперативной и тактической подготовке, они пройдут на территории ФРГ с привлечением передовых оперативных пунктов в Чехии, Эстонии и Латвии с 12 по 23 июня. 

"Учения проверяют не только нашу оперативную совместимость для совместной работы, но и нашу способность быстро развертывать и использовать коалиционную авиацию", — сказал Ло.

Генерал заявил, что среди примерно 220 самолетов будет 23 типа, что делает учения крупнейшими по развертыванию авиации с момента основания НАТО в 1949 году. 

Помимо Германии и США участие примут еще 22 страны-члена Альянса. 

"Готовность абсолютно важна для нашей способности доставлять авиацию в любое время и в любую точку земного шара, а также для нашей способности заботиться о нашей родине", — подчеркнул военачальник. 

Читайте также: Кулеба: Украине нужно вступление в НАТО. Без этого нет гарантий от будущей войны с Россией

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато учения авиация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 