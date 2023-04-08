"220 самолетов 23 типов". НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе с 1949 года

НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе за время существования Альянса, будут участвовать примерно 220 самолетов. Об этом сообщил генерал-лейтенант ВВС США Майкл Энтони Ло.

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По его словам, многонациональные учения под руководством Германии будут сосредоточены на оперативной и тактической подготовке, они пройдут на территории ФРГ с привлечением передовых оперативных пунктов в Чехии, Эстонии и Латвии с 12 по 23 июня.

"Учения проверяют не только нашу оперативную совместимость для совместной работы, но и нашу способность быстро развертывать и использовать коалиционную авиацию", — сказал Ло.

Генерал заявил, что среди примерно 220 самолетов будет 23 типа, что делает учения крупнейшими по развертыванию авиации с момента основания НАТО в 1949 году.

Помимо Германии и США участие примут еще 22 страны-члена Альянса.

"Готовность абсолютно важна для нашей способности доставлять авиацию в любое время и в любую точку земного шара, а также для нашей способности заботиться о нашей родине", — подчеркнул военачальник.

30 сентября 2022 года Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Зеленский заявил, что в вопросе вступления Украины в НАТО не может быть никаких "компромиссов".

Кулеба уверен, что нет лучшего стратегического решения, чтобы обеспечить стратегическую безопасность в евроатлантическом регионе, чем членство Украины в Альянсе.

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Дмитро Гриниченко

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