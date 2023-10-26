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КМИС спросил украинцев, как общество отнесется к беженцам, которые вернутся из-за границы

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 16:00
КМИС спросил украинцев, как общество отнесется к беженцам, которые вернутся из-за границы - Фото
Фото: ЕРА, FILIPE AMORIM
исправлено

Большинство украинцев (66%) считают, что общественность спокойно примет беженцев, которые позже вернутся из-за границы, однако около половины (36%) ожидают, что отношение к ним может быть как к "предателям". Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Участников опроса попросили представить ситуацию, что в Украину после завершения полномасштабной войны возвращаются украинцы, покинувшие страну из-за войны, а также те, кто не вернулся сразу, чтобы быть доступным для призыва.

54% опрошенных считают, что общественность, вероятно, не будет воспринимать уехавших как "предателей", но может начать иметь отличающееся отношение к разным категориям граждан.

33% украинцев не согласны с этим мнением.

На вопрос, будет ли общественность воспринимать вернувшихся в Украину беженцев как "предателей", 36% опрошенных ответили "очень или скорее вероятно", но большинство — 52% — считают, что это "совсем или скорее маловероятно".

Опрос проведен КМИС на протяжении 4-20 сентября методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета по заказу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. Опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, контролируемых правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,3%.

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  • Опрос КМИС показал, что количество украинцев, верящих в "конфликт" между военным и политическим руководством, возросло.

Читайте также: Для 68% украинцев борьба с коррупцией – приоритет №1 – опрос КМИС

Милана Головань
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войнабеженцыопрос
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