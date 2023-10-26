КМІС запитав українців, як суспільство поставиться до біженців, які повернуться з-за кордону

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Більшість українців (66%) вважають, що громадськість спокійно прийме біженців, які пізніше повернуться з-за кордону, однак близько половини (36%) очікують, що ставлення до них може бути як до "зрадників". Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Учасників опитування попросили уявити ситуацію, що в Україну після завершення повномасштабної війни повертаються українці, які залишили країну через війну, і також ті, хто не повернувся одразу, щоб бути доступним для призову.

54% опитаних вважають, що громадськість, імовірно, не сприйматиме тих, хто виїхав, як "зрадників", але може почати мати відмінне ставлення до різних категорій громадян.

33% українців не згодні з цією думкою.

На запитання, чи буде громадськість сприймати біженців, які повернуться в Україну, як "зрадників", 36% опитаних відповіли "дуже або найбільш імовірно", але більшість — 52% — вважають, що це "зовсім або малоймовірно".

Опитування проведене КМІС впродовж 4-20 вересня методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Опитано 2005 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, що контролюються урядом України (крім Херсонської та Донецької областей). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,3%.

Опитування КМІС показало, що кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла.

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