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03.06.2019, 12:01

6 июня Рада рассмотрит "самый масштабный законопроект в каденции"

6 июня Рада рассмотрит "самый масштабный законопроект в каденции" - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Так спикер парламента Андрей Парубий охарактеризовал проект закона об Избирательном кодексе

Проект закона об Избирательном кодексе планируется вынести на голосование 6 июня. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил сегодня на заседании согласительного совета.

Председатель парламента отметил, что в четверг планируется рассмотреть проект закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях №1098. К этому документу, по его словам, подано много правок, но меньше тысячи - ряд авторов проекта свои правки сняли.

После принятия закона о ВСК в тот же день рекомендуется приступить к рассмотрению проекта Избирательного кодекса №3112-1.

"В чем ключевая трудность по состоянию на сегодня... Аппарат фактически без выходных работал, чтобы подготовить таблицу о временных спецкомиссиях, и я очень рассчитываю, что аппарат успеет подготовить таблицы к Избирательному кодексу", - сказал он.

7 ноября 2017 года Рада поддержала за основу законопроект №3112-1 о проекте избиркодекса. Основные его пункты: открытые списки и проходной барьер на уровне 4%. 29 мая комитет Рады одобрил проект нового избиркодекса. В ЦИК заявили о критической ситуации с предстоящими выборами.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля.

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Теги: верховная рада, выборы, избирательный кодекс
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