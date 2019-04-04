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04.04.2019, 16:02

73,5% украинцев выступают за дебаты кандидатов - опрос

73,5% украинцев выступают за дебаты кандидатов - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным совместного опроса Деминициатив и КМИС, только 18% опрошенных убеждены, что дебаты кандидатов в президенты не нужны

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73,5% украинцев считают, что кандидаты в президенты, которые вышли во второй тур, должны принимать участие в публичных дебатах. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Деминициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

44% респондентов ответили – обязательно, 30% - желательно. Только 18% опрошенных убеждены, что такие дебаты не нужны.

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Если дебаты между кандидатами произойдут, то 42% граждан будут их смотреть в любом случае, 31% - если дебаты будут интересными и содержательными.

Наиболее важные пять тем для дебатов были названы такие: как достичь мира в Донбассе, как достичь освобождения оккупированных территорий Донбасса и их интеграции в Украину (42%), как побороть коррупцию в Украине (40%), как достичь роста экономики (40%), программа развития Украины на годы свои президентства (39%).

Опрос проходил с 20 по 26 марта 2019 года среди 1600 респондентов от 18 лет, кроме территорий ОРДЛО и Крыма. Статическая погрешность – 3,7%.

Ранее действующий президент Петр Порошенко вызвал конкурента по выборам Владимира Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на главный стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, но неожиданно согласился.

Утром 4 апреля ЦИК обработал 100% бюллетеней первого тура президентских выборов. Во второй тур выходят Зеленский  (30,24%) и Порошенко (15,95%)

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Теги: дебаты, опрос, кмис, деминициативы, выборы-2019
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