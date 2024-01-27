770 человек и 37 единиц техники. ВСУ назвали общие потери России за сутки — статистика
Российская армия потеряла 770 человек и 37 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 98 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Червоного, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 381 370 (+770),
— танков — 6271 (+6),
— боевых бронированных машин — 11 652 (+15),
— артиллерийских систем — 9085 (+3),
— РСЗО — 972,
— средств ПВО — 660,
— самолетов — 331,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7037 (+4),
— крылатых ракет — 1845,
— кораблей/катеров — 23,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 072 (+8),
— специальной техники — 1433 (+8).
- 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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