770 человек и 37 единиц техники. ВСУ назвали общие потери России за сутки — статистика

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 770 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 770 человек и 37 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 98 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Червоного, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 381 370 (+770),

— танков — 6271 (+6),

— боевых бронированных машин — 11 652 (+15),

— артиллерийских систем — 9085 (+3),

— РСЗО — 972,

— средств ПВО — 660,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7037 (+4),

— крылатых ракет — 1845,

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 072 (+8),

— специальной техники — 1433 (+8).

23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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