770 человек и 37 единиц техники. ВСУ назвали общие потери России за сутки — статистика
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 770 человек и 37 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 98 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Червоного, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 381 370 (+770),

— танков — 6271 (+6),

— боевых бронированных машин — 11 652 (+15),

— артиллерийских систем — 9085 (+3),

— РСЗО — 972,

— средств ПВО — 660,

— самолетов — 331,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7037 (+4),

— крылатых ракет — 1845,

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 072 (+8),

— специальной техники — 1433 (+8).

  • 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
  • В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
  • Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.

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