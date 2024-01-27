770 осіб та 37 одиниць техніки. ЗСУ назвали загальні втрати Росії за добу — статистика

Збройні Сили України "відмінусували" 770 російських окупантів за добу боїв на фронті

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 770 осіб та 37 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 98 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 381 370 (+770),

– танків – 6271 (+6),

– бойових броньованих машин – 11 652 (+15),

– артилерійських систем – 9085 (+3),

– РСЗВ – 972,

– засобів ППО – 660,

– літаків – 331,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),

– крилатих ракет – 1845,

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),

– спеціальної техніки – 1433 (+8).

23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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