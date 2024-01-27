770 осіб та 37 одиниць техніки. ЗСУ назвали загальні втрати Росії за добу — статистика
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 770 осіб та 37 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 98 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 381 370 (+770),

– танків – 6271 (+6),

– бойових броньованих машин – 11 652 (+15),

– артилерійських систем – 9085 (+3),

– РСЗВ – 972,

– засобів ППО – 660,

– літаків – 331,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),

– крилатих ракет – 1845,

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),

– спеціальної техніки – 1433 (+8).

  • 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
  • У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
  • Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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