770 осіб та 37 одиниць техніки. ЗСУ назвали загальні втрати Росії за добу — статистика
Російська армія втратила 770 осіб та 37 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 98 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 381 370 (+770),
– танків – 6271 (+6),
– бойових броньованих машин – 11 652 (+15),
– артилерійських систем – 9085 (+3),
– РСЗВ – 972,
– засобів ППО – 660,
– літаків – 331,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),
– крилатих ракет – 1845,
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8),
– спеціальної техніки – 1433 (+8).
- 23 січня відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
- У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайну" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.
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