83 года назад начали уничтожать миллионы, но РФ возрождает культ Сталина – МИД

"Сталинский дух" нужен Кремлю, чтобы обеспечить себе неограниченную власть и реализовать агрессивные планы возрождения империи, пишут дипломаты

Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на реабилитацию культа генерального секретаря СССР Иосифа Сталина и цензуру истории в России. Об этом по случаю дня начала Большого террора 1930 годов пишет Министерство иностранных дел.

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Сегодня, 5 августа, Украина чтит память жертв Большого сталинского террора. Именно в этот день в 1937-м вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "об антисоветских элементах": оно запустило маховик массового уничтожения миллионов людей. В течение нескольких дней только в октябре-ноябре в карельском урочище Сандармох казнили около 300 украинских ученых, художников и госдеятелей так называемого расстрелянного возрождения.

"От несправедливого ареста, концлагерей и казни не был застрахован никто, ведь целью террора было сломать всех, убить саму возможность иметь собственное мнение. В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации", - пишут в МИД.

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"Ежовщина" в Украине была особенно жестокой, отмечают дипломаты, потому как Кремль пытался "покорить бунтарскую украинскую нацию, которая только недавно осуществила попытку создать свое независимое государство".

МИД пишет, что политика исторической памяти в РФ направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти, а "репрессии в духе НКВД продолжаются и сегодня", в том числе на временно оккупированной территории Украины.

Евгений Пилипенко

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