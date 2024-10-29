86% американцев готовы принять результаты выборов независимо от того, кто победит – опрос
Выборы в США (Иллюстративное фото: Lon Horwedel/EPA)

Подавляющее большинство американцев готовы принять результаты президентских выборов и признать их легитимными независимо от того, кто победит. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса ABC News/Ipsos.

86% опрошенных зарегистрированных избирателей ответили, что готовы принять результат президентских выборов таким, каким он будет и сочтут выборы легитимными независимо от имени победителя.

Эта цифра почти не изменилась после августовского опроса, однако существенно выросла по сравнению с 79% в октябре 2020 года.

Семь из десяти респондентов убеждены, что подсчет голосов будет производиться должным образом, тогда как сомневаются – 31%. Среди избирателей кандидата от республиканцев Дональда Трампа такое мнение высказали 54%. Среди сторонников демократа Камалы Харрис такой ответ дали лишь 6%.

Однако даже среди поклонников Трампа 81% говорят, что готовы признать результаты выборов легитимными. Среди сторонников Харрис таких – 92%.

Опрос ABC News/Ipsos проводился онлайн 18-22 октября 2024 года на английском и испанском языках среди случайной национальной выборки из 2808 взрослых, в том числе 2392 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет +-2%.

  • 23 сентября Трамп заявил, что не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в ноябре.
  • 8 октября Reuters писало, что преимущество Харрис над Трампом сократилось, о чем свидетельствуют результаты опроса.
  • 15 октября The Hill сообщило, что Трамп имеет небольшое преимущество над Харрис среди тех американцев, которые проголосовали досрочно в колеблющихся штатах.
  • 18 октября Reuters писало, что Харрис меняет стратегию предвыборной кампании, поскольку растет обеспокоенность успехами Трампа.
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