86% американців готові прийняти результати виборів незалежно від того, хто переможе – опитування

Семеро з десяти респондентів переконані, що підрахунок голосів відбуватиметься належним чином

Вибори в США (Ілюстративне фото: Lon Horwedel/EPA)

Переважна більшість американців готова прийняти результати президентських виборів і визнати їх легітимними незалежно від того, хто переможе. Про це свідчать результати нового опитування ABC News/Ipsos.

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86% опитаних зареєстрованих виборців відповіли, що готові прийняти результат президентських виборів таким, яким він буде, і вважатимуть вибори легітимними незалежно від імені переможця.

Ця цифра майже не змінилася після серпневого опитування, однак суттєво зросла, якщо порівнювати з 79% у жовтні 2020 року.

Семеро з десяти респондентів переконані, що підрахунок голосів відбуватиметься належним чином, тоді як має сумніви 31%. Серед виборців кандидата від республіканців Дональда Трампа таку думку висловили 54%. Серед прихильників демократки Камали Гарріс таку відповідь дали лише 6%.

Однак навіть серед прихильників Трампа 81% говорить, що готовий визнати результати виборів легітимними. Серед прихильників Гарріс таких 92%.

Опитування ABC News/Ipsos проводилося онлайн 18-22 жовтня 2024 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2808 дорослих, зокрема 2392 зареєстрованих виборців. Похибка становить +-2%.