86% американців готові прийняти результати виборів незалежно від того, хто переможе – опитування
Вибори в США (Ілюстративне фото: Lon Horwedel/EPA)

Переважна більшість американців готова прийняти результати президентських виборів і визнати їх легітимними незалежно від того, хто переможе. Про це свідчать результати нового опитування ABC News/Ipsos.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

86% опитаних зареєстрованих виборців відповіли, що готові прийняти результат президентських виборів таким, яким він буде, і вважатимуть вибори легітимними незалежно від імені переможця.

Ця цифра майже не змінилася після серпневого опитування, однак суттєво зросла, якщо порівнювати з 79% у жовтні 2020 року.

Семеро з десяти респондентів переконані, що підрахунок голосів відбуватиметься належним чином, тоді як має сумніви 31%. Серед виборців кандидата від республіканців Дональда Трампа таку думку висловили 54%. Серед прихильників демократки Камали Гарріс таку відповідь дали лише 6%.

Однак навіть серед прихильників Трампа 81% говорить, що готовий визнати результати виборів легітимними. Серед прихильників Гарріс таких 92%.

Опитування ABC News/Ipsos проводилося онлайн 18-22 жовтня 2024 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2808 дорослих, зокрема 2392 зареєстрованих виборців. Похибка становить +-2%.

  • 23 вересня Трамп заявив, що не балотуватиметься у 2028 році, якщо програє вибори в листопаді.
  • 8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.
  • 15 жовтня The Hill повідомило, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.
  • 18 жовтня Reuters писало, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа.
Читайте також
"Він непридатний бути президентом". Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ
виборисшадональд трампкамала гарріс