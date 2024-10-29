86% американців готові прийняти результати виборів незалежно від того, хто переможе – опитування
Переважна більшість американців готова прийняти результати президентських виборів і визнати їх легітимними незалежно від того, хто переможе. Про це свідчать результати нового опитування ABC News/Ipsos.
86% опитаних зареєстрованих виборців відповіли, що готові прийняти результат президентських виборів таким, яким він буде, і вважатимуть вибори легітимними незалежно від імені переможця.
Ця цифра майже не змінилася після серпневого опитування, однак суттєво зросла, якщо порівнювати з 79% у жовтні 2020 року.
Семеро з десяти респондентів переконані, що підрахунок голосів відбуватиметься належним чином, тоді як має сумніви 31%. Серед виборців кандидата від республіканців Дональда Трампа таку думку висловили 54%. Серед прихильників демократки Камали Гарріс таку відповідь дали лише 6%.
Однак навіть серед прихильників Трампа 81% говорить, що готовий визнати результати виборів легітимними. Серед прихильників Гарріс таких 92%.
Опитування ABC News/Ipsos проводилося онлайн 18-22 жовтня 2024 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 2808 дорослих, зокрема 2392 зареєстрованих виборців. Похибка становить +-2%.
- 23 вересня Трамп заявив, що не балотуватиметься у 2028 році, якщо програє вибори в листопаді.
- 8 жовтня Reuters писало, що перевага Гарріс над Трампом скоротилась, про що свідчать результати опитування.
- 15 жовтня The Hill повідомило, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.
- 18 жовтня Reuters писало, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа.