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"Абсолютно правильно". Сунак поддержал трибунал над Путиным и его окружением после войны

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:21
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал суд в Гааге над диктатором Владимиром Путиным и его окружением после окончания войны РФ против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в британском парламенте, цитирует его канал Sky News.

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Сунаку задал вопрос лидер Лейбористской партии Кир Стармер, думает ли он, что как после конфликта в Сербии, Путин и все его приспешники должны быть осуждены в Гааге.

Британский премьер ответил утвердительно и заявил, что это абсолютно правильно.

Он отметил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским поддержку Британией Международного уголовного суда над российскими преступниками. 

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Дмитро Гриниченко
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Гаагский трибунал Владимир Зеленский Великобритания война владимир путин риши сунак
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