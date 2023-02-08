"Абсолютно правильно". Сунак поддержал трибунал над Путиным и его окружением после войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал суд в Гааге над диктатором Владимиром Путиным и его окружением после окончания войны РФ против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в британском парламенте, цитирует его канал Sky News.

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Сунаку задал вопрос лидер Лейбористской партии Кир Стармер, думает ли он, что как после конфликта в Сербии, Путин и все его приспешники должны быть осуждены в Гааге.

Британский премьер ответил утвердительно и заявил, что это абсолютно правильно.

Он отметил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским поддержку Британией Международного уголовного суда над российскими преступниками.

8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

Он уже приземлился в Великобритании и встретился с Сунаком.

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Дмитро Гриниченко

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