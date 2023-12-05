Администрация Байдена разработала план управления сектором Газа после войны – Politico

По данным издания Politico, команда Байдена разработала план по многоэтапному восстановлению сектора Газа после того, как закончатся тяжелые бои

Израильские войска в Газе (Фото: EPA, ATEF SAFAD)

Представители администрации президента США Джо Байдена разработали многоэтапный послевоенный план, предусматривающий, что обновленная Палестинская администрация будет окончательно иметь контроль над сектором Газа. Об этом написало издание Politico со ссылкой на слова представителя Госдепартамента и представителя администрации, знакомых с ходом обсуждений.

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Журналисты отметили, что должностные лица Государственного департамента и Белого дома излагали фрагменты стратегии в многочисленных документах еще с середины октября. Американские чиновники считают этот план "лучшим из плохих вариантов".

Издание отметило, что, хотя госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители администрации президента США Байдена публично заявили, что Палестинская администрация должна руководить сектором Газа, они не раскрыли подробностей того, как это будет работать.

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Politico указало также, что американские чиновники наткнулись на сопротивление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль палестинских властей в секторе Газа. Израильские чиновники в большинстве своем не желают обсуждать ничего другого, кроме текущей войны.

"Мы застряли. Существует сильное политическое желание, чтобы Палестинская автономия играла руководящую роль в Газе, но у нее есть значительные проблемы с легитимностью и состоятельностью", – цитирует издание слова представителя Госдепартамента.

По данным Politico, в плане идет речь о многоэтапном восстановлении сектора Газа после того, как закончатся тяжелые бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС.

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Сразу после этого потребуются международные силы, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, а затем обновленная Палестинская администрация возьмет на себя управление на долгосрочную перспективу.

Издание добавило, что ключевые части плана включают увеличение помощи палестинским властям со стороны США для обеспечения безопасности.

1 декабря 2023 года в армии обороны Израиля заявили, что террористы ХАМАС нарушили перемирие ракетным обстрелом, а потому ЦАХАЛ возобновляет операцию в секторе Газа.

Президент Франции Макрон считает, что Израилю следует уточнить цель войны против ХАМАС, потому что в полной ликвидации этой палестинской боевой группировки понадобится десятилетие.

3 декабря министр обороны США Остин предупредил Израиль, что тактическая победа над ХАМАС может обернуться стратегическим поражением, если израильская армия не будет учитывать безопасность гражданского палестинского населения.

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