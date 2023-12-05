"Найкращий із поганих варіантів": США розробили план управління сектором Гази після війни — Politico

За даними видання Politico, команда Байдена розробила план щодо багатоетапного відновлення сектору Гази після того, як закінчаться важкі бої між ізраїльськими військами та ХАМАС

Ізраїльські війська у Газі (Фото: EPA, ATEF SAFAD)

Представники адміністрації президента США Джо Байдена розробили багатоетапний післявоєнний план, який передбачає, що оновлена Палестинська адміністрація остаточно матиме контроль над сектором Гази. Про це написало видання Politico із посиланням на слова представника Держдепартаменту і представника адміністрації, знайомих з процесом обговорень.

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Журналісти вказали, що посадовці Державного департаменту та Білого дому викладали фрагменти стратегії у численних документах ще із середини жовтня. Американські посадовці вважають цей план "найкращим з поганих варіантів".

Видання зазначило, що хоча держсекретар Ентоні Блінкен та інші представники адміністрації публічно заявили, що Палестинська адміністрація повинна керувати сектором Гази, вони не розкрили подробиць того, як це буде працювати.

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Politico вказало також, що американські посадовці наштовхнулися на опір прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який фактично виключив майбутню роль палестинської влади в секторі Гази. Ізраїльські посадовці здебільшого не бажають обговорювати нічого іншого, крім поточної війни.

"Ми застрягли. Існує сильне політичне бажання, щоб Палестинська автономія відігравала керівну роль у Газі, але вона має значні проблеми з легітимністю і спроможністю", – цитує видання слова представника Держдепартаменту.

За даними Politico, у плані йдеться про багатоетапне відновлення сектору Гази після того, як закінчаться важкі бої між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС.

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Відразу після цього будуть потрібні міжнародні сили, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні, а потім оновлена ​​Палестинська адміністрація перейме на себе управління на довгострокову перспективу.

Видання додало, що ключові частини плану включають збільшення допомоги палестинській владі з боку США для забезпечення безпеки.

1 грудня 2023 року в армії оборони Ізраїлю заявили, що терористи ХАМАС порушили перемир'я ракетним обстрілом, а тому ЦАХАЛ відновлює операцію в секторі Гази.

Президент Франції Макрон вважає, що Ізраїлю варто уточнити ціль війни проти ХАМАС, бо на повну ліквідацію цього палестинського бойового угруповання знадобиться десятиліття.

3 грудня міністр оборони США Остін попередив Ізраїль, що тактична перемога над ХАМАС може обернутися стратегічною поразкою, якщо ізраїльська армія не буде зважати на безпеку цивільного палестинського населення.

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